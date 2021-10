Il ministro della Giustizia Cartabia all'Università di Foggia

In attesa della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inaugurerà l’anno accademico dell’Università di Foggia il 25 ottobre, l'appuntamento del 13 ottobre è uno degli eventi con il quale l'ateneo si fa portavoce di confronti importanti per il territorio

Mercoledì 13 ottobre sarà ospite dell’Università di Foggia la ministra della Giustizia Marta Cartabia. In occasione di un evento pensato interamente per gli studenti e moderato dalla prof.ssa Donatella Curtotti, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza dell’Unifg, la ministra Cartabia e Tano Grasso saranno accolti all’interno dell’Aula Magna del dipartimento di Economia 'Valeria Spada' di via Caggese.

L’appuntamento, che si svolgerà a partire dalle 10.30, si inserisce all’interno del ciclo di incontri su mafia e antimafia organizzati dall’Università di Foggia e che stanno riscuotendo successo, raccogliendo attorno al delicato tema la comunità accademica e l’intera cittadinanza.

In attesa della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inaugurerà l’anno accademico dell’Università di Foggia il 25 ottobre, l'appuntamento del 13 ottobre è uno degli eventi con il quale l'ateneo si fa portavoce di confronti importanti per il territorio.

“Siamo lieti e onorati di poter ospitare anche la Ministra Cartabia” – ha detto il Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone – “Stiamo lavorando duramente per renderci quanto più possibile portavoce di valori e temi che ora più che mai hanno un’importanza fondamentale. L’Università di Foggia può e deve essere una parte sana di questa terra così complessa, sapere che le istituzioni e lo stesso Presidente della Repubblica decidano ogni giorno di appoggiare la nostra sfida ed essere al nostro fianco per noi è fonte di orgoglio e stimolo a fare sempre più. Scegliamo ogni giorno di lavorare per far crescere il nostro territorio con e per i giovani che ci danno fiducia, continueremo a lavorare per i nostri studenti anche organizzando momenti di confronto come questo.”

All’evento sarà possibile accedere soltanto tramite prenotazione, entro lunedì 11 ottobre, sui siti unifg.it (per la cittadinanza) e giurisprudenza.unifg.it (per gli studenti).

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria l’ingresso sarà consentito ad un numero limitato di persone, l’evento sarà però trasmesso anche in diretta sulla pagina facebook dell’Università di Foggia.