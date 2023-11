Il Numero Unico 112 ancora non viene attivato, nemmeno l'app che potrebbe salvare vite umane

In attesa che si concretizzi l'attivazione del Numero Unico Europeo 112 - la cui attivazione era stata disposta prima a marzo 2019 - il consigliere regionale di Foggia, Joseph Splendido, ha rivolto un'interrogazione al presidente Michele Emiliano, chiedendo l'implementazione dell'App '112, Where Are U'.

“Proteggere noi stessi e i nostri cari, gli amici è divenuto un imperativo categorico, specie in un’epoca come l’attuale così gravida di rischi proprio nelle relazioni interpersonali. Questa app rappresenta un importante strumento di assistenza e localizzazione per situazioni di emergenza, consentendo ai cittadini di segnalare la propria posizione alle autorità competenti in caso di necessità urgente. Tutto questo anche, e non solo, alla luce dei numerosi episodi che hanno coinvolto le donne vittime di femminicidio”.

Per il consigliere leghista è fondamentale per garantire una risposta rapida e coordinata alle emergenze, migliorando la sicurezza e la tutela dei cittadini.

L'app rileva la posizione tramite Gps o rete dati, e può quindi inviare immediatamente la localizzazione della persona in pericolo al servizio d’emergenza in modo che intervenga più velocemente possibile. “La persona che vuole attivare i soccorsi ha a disposizione tre diverse opzioni di chiamata: la chiamata normale per parlare direttamente con un operatore; la chiamata silenziosa in modo tale che qualcuno senta e infine la chat. In tutti i casi, la persona dovrà specificare se ha bisogno di un intervento della polizia, dei vigili del fuoco oppure di un’ambulanza”.

Per il consigliere Splendido sarebbe "un passo avanti nella modernizzazione dei servizi di soccorso e di gestione delle emergenze, contribuendo a creare un sistema più efficiente e coordinato; la mancanza di tale strumento nella Regione Puglia può costituire un vuoto nella preparazione alle emergenze”.

L'esponente della Lega conclude: “Ho chiesto al presidente della Regione di capire il motivo per cui l'app '112, Where Are U' non sia ancora funzionante in Puglia, considerando che è già attiva in altre regioni italiane e quali azioni concrete e tempestive siano previste per la sua adozione ed implementazione”.

Il motivo risiederebbe nella mancata attivazione del Nue, che appunto gestisce l'App, e che nel 2024, data prevista per l'attivazione, unificherà tutti i numeri di emergenza (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, 118, Guardia Costiera) sotto la gestione di tre sedi operative a Foggia presso l'aeroporto Gino Lisa, Modugno e Campi Salentina, che ospiteranno le postazioni telefoniche ma che, al momento, non risultano ancora del tutto completate e allestite”-

I tempi dell'attivazione si erano allungati per l'adeguamento degli edifici che dovranno ospitare le tre centrali uniche operative di risposta disponibili sul territorio regionale. Per i lavori di adeguamento strutturali e di impiantistica è stata impegnata una somma di 3,7 milioni di euro, di cui sono stati liquidati 2,8 milioni di euro. Ulteriori 800mila euro invece sono stati necessari per dare seguito ai lavori extra di adeguamento sismico.

Sono 126 aspiranti telefonisti che hanno sostenuto il concorso e attendono l’assunzione per poter svolgere una formazione specifica e intensiva di almeno 60 giorni e cominciare a svolgere le mansioni per cui dovrebbero essere assunti.

La Giunta regionale aveva condiviso la necessità di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza-Lombardia, del relativo know how e software applicativo per l’attivazione e l’avvio del servizio Nue 112 approvando uno schema di convenzione.

Inoltre, per tentare di superare l’impasse, la Regione Puglia aveva nominato quale commissario straordinario della struttura speciale denominata 'Avviamento del Nue 112 e delle strutture territoriali di Protezione Civile' del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, il generale di brigata della Guardia di Finanza, Salvatore Refolo.

Nei mesi scorsi Forza Italia aveva lanciato l'allarme che se il Nue non fosse stato attivato entro la fine del 2023, ci sarebbe stato il pericolo di una sanzione con gravi penali nell’ambito di una probabile ed ormai inevitabile procedura di infrazione europea".