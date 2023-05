Con la nuova serra didattica il Convitto Bonghi diventa più green

Il Convitto Nazionale 'Ruggiero Bonghi' diventa più green grazie alla nuova serra tecnologica appena completata. Si tratta di un’installazione fatta nell’area retrostante l’Istituto, finora poco utilizzata, che rappresenterà un fiore all’occhiello per la comunità scolastica vista la sua duplice valenza didattica e produttiva. Il tutto è stato possibile grazie al finanziamento europeo di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021 - Fesr React Eu - Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica 13.1.4A-Fesrpon-Pu- 2022-41 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo, grazie al quale una serra di circa 100mq, dotata di sistema di coltivazione idropinica, controllo da remoto grazie a Pc e telecamere, nonché di impianti di irrigazione programmata, consentirà ad alunni, docenti e personale di dare una svolta al proprio lavoro.

È particolarmente raggiante il Rettore Matteo Capra, che prevede a breve un’inaugurazione ufficiale aperta alla città: “Sono certo che questa innovazione nel modo di fare lezione in un istituto alberghiero, grazie alla conoscenza diretta e alla coltivazione di quei prodotti che poi saranno utilizzati direttamente nelle cucine sia del Refettorio che della Scuola, non abbia precedenti in Italia. La sfida sarà quella di utilizzare in cucina prodotti a km zero reale e, perché no, di risparmiare sulle derrate alimentari che quotidianamente acquistiamo. Ma l’importanza maggiore sarà la possibilità da parte degli alunni di conoscere le piante, saperle curare e saper ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo”.