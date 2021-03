Famiglia dona beni per 17mila euro al 'Lastaria': "Gesto che prova l'attaccamento dei lucerini al proprio ospedale"

Un’altra donazione importante a favore dell’ospedale Lastaria di Lucera. Si tratta di ecografo e di due carrelli destinati all’ambulatorio Accessi Vascolari diretto dal dottor Domenico Merlicco presso il Day Hospital di Oncologia

“Quest’oggi - ha dichiarato Raffaella Olivieri del Comitato 'Io sto con il Lastaria' - diamo atto di un altro gesto che prova oltre ogni dubbio quanto i lucerini siano attaccati al proprio ospedale civico, al Lastaria. Infatti sono stati donati un ecografo portatile con sonda lineare utile per il posizionamento degli accessi vascolari e due carrelli di cui uno per la sala operatoria e l’altro per le medicazioni dell’ambulatorio degli accessi vascolari”.

"Rispettiamo il desiderio di privacy della famiglia che ha donato questa strumentazione - ha dichiarato Raffaella Olivieri - ma gesti come questo vanno pubblicizzati perché possano servire di esempio ed ispirazione ad altri e far capire quanto fermento ci sia intorno all’ospedale Lastaria”.

L’ecografo portatile donato al dottor Merlicco serve per individuare le vene profonde che permettono di raggiungere velocemente una vena di grosse dimensioni del cuore dove verrà rilasciato il farmaco chemioterapico o le nutrizioni parenterali che servono per sostegno ai pazienti che sono debilitati, o terminali o per pazienti che hanno patologie neurologiche gravi che non vanno incontro a malnutrizione.

Gli accessi vascolari sono dispositivi che raggiungono dalla periferia, cioè da un accesso al braccio, al torace o al femore la vena cava superiore del cuore e la guida ecografica rappresenta attualmente lo standard di cura e riduce il rischio di complicanze e serve a monitorarne il tragitto.