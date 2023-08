Lucera capitale italiana della cultura: Renzo Arbore e Fabrizio Gifuni nel comitato tecnico-scientifico

Ci saranno anche Renzo Arbore e Fabrizio Gifuni nel comitato tecnico-scientifico per la candidatura di Lucera a capitale italiana della cultura del 2026. Al momento sono questi i primi due nomi ufficiali del gruppo di lavoro che svolgerà una funzione di orientamento.

Sarà invece la Fondazione Links a vagliare le idee che alla fine entreranno a far parte del dossier di candidatura. L’idea è quella di non lasciare a pochi il compito di fare una progettazione, ma di coinvolgere i cittadini che in queste settimane potranno partecipare agli incontri pubblici dal titolo ‘Lucera Secondo Me’ e candidare alla omonima call appena aperta, la propria visione di città e di sviluppo del territorio. Quattro gli obiettivi strategici da sviluppare nel prodotto finale: valorizzazione beni e attività culturali, sostenibilità ed energie rinnovabili, welfare culturale (inclusione e coesione), innovazione digitale.

“Decidendo di stare tutti insieme abbiamo fatto il primo passo - ha affermato il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta – e ora dobbiamo lavorare ad un progetto culturale di lunga durata”. “Siamo pronti a lavorare insieme, superando i campanilismi, per realizzare il sogno di dare a questo meraviglioso territorio la visibilità che merita” gli ha fatto eco Adriana Natale, assessore alla cultura del Comune di Deliceto e rappresentante dei Comuni dei Monti Dauni.

E infatti, a vincere sarà il miglior progetto: quello che la comunità di Lucera, dei Monti Dauni e dell’intera Regione Puglia, scriverà insieme. “Siamo tutti pezzi singoli che funzionano solo se si mettono insieme e abbiamo scelto di raffigurarli in bianco e nero perché siamo chiamati, insieme, a ‘colorare’ questo territorio” ha affermato Pasquale Gatta, co-coordinatore della candidatura a Capitale italiana della cultura con Fondazione LINKS, facendo riferimento all’immagine scelta per ‘Lucera Secondo Me’ che raffigura i mosaici di San Giusto, ospitati all’interno della Biblioteca Comunale di Lucera.

Il gruppo di lavoro tecnico operativo interno del Comune ha, intanto, raccolto le adesioni delle istituzioni che andranno a comporre il Comitato promotore a sostegno della candidatura per l’importante riconoscimento. Oltre al Comune di Lucera, ente capofila del progetto, il Comitato promotore vedrà il coinvolgimento di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Soprintendenza alle belle arti, PugliaPromozione, Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese, Università degli Studi di Foggia, Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano, Biblioteca ‘La Magna Capitana’.

(foto Francesca Conte)