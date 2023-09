Tutta la Puglia con Lucera e i Monti Dauni Capitale italiana della Cultura 2026: sottoscritto il 'Manifesto dei Borghi per la cultura'

Un tassello importante è stato aggiunto oggi, mercoledì 6 settembre, al progetto “Lucera 2026” per la candidatura a Capitale italiana della Cultura.

Nel suggestivo scenario del Teatro Garibaldi è stato presentato il manifesto dei borghi per la cultura. A sottoscrivere il documento sono stati chiamati tutti i sindaci dei Monti Dauni, tutti i già sindaci di Lucera - Domenico Albano, Domenico Bonghi, Antonio di Matto, Vincenzo di Siena, Pasquale Dotoli, Giuseppe Labbate, Giuseppe Melillo, Vincenzo Morlacco e Antonio Tutolo - ed i sindaci delle città pugliesi candidate a Capitale italiana della cultura Bari, Taranto, Bitonto, Mesagne (capitale cultura Puglia 2023) e Monte Sant’Angelo (capitale cultura Puglia 2024).

L’incontro ha visto anche la presenza di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Programmazione unitaria e Infrastrutture.

“Siamo convinti che attraverso la valorizzazione e la promozione del territorio di Lucera e dei Monti Dauni si possa ripartire per un rilancio culturale, turistico ed economico del territorio. Oggi siamo felicissimi di vivere insieme questo momento così importante e di lanciare da qui una proposta ai borghi d’Italia”, ha dichiarato il Sindaco di Lucera Giuseppe Pitta.

A credere nella valorizzazione dei borghi anche Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, che ha affermato: "Ci stiamo impegnando a valorizzare le aree interne, contrastando lo spopolamento con l’agenda del controesodo. L’auspicio è di avere, finalmente, una città pugliese che possa raggiungere questo ambito traguardo. Sono qui, oggi, insieme ai sindaci delle città pugliesi che hanno provato ad essere Capitali italiane della Cultura, per sostenere e amplificare la voce di Lucera e dei Monti Dauni".

'Lucera 2026' è un progetto che vede l’intera comunità mettersi in gioco per programmare un futuro basato sulla cultura. Un progetto sostenuto anche dalla Regione Puglia, l’unica in Italia ad aver istituito il titolo di Capitale cultura di Puglia, che viene conferito alla città pugliese che riesce ad arrivare nella short list delle 10 finaliste a Capitale italiana della Cultura. "Se Lucera arriverà tra le 10 finaliste avrà la certezza di essere Capitale della cultura di Puglia 2025 e avrà il sostegno della Regione, con un importo di 300 mila euro che servirà ad attuare i migliori progetti presentati nel dossier candidato al Ministero della Cultura", ha ribadito Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Programmazione unitaria e Infrastrutture, che ha aggiunto: "La candidatura di Lucera e dei Monti Dauni è una candidatura di gruppo che nasce dal lavoro messo in campo negli ultimi 10 anni. Questa parte di territorio della Capitanata ha compreso che fare sistema è uno degli aspetti più importanti per il cambiamento reale".

IL MANIFESTO DEI BORGHI PER LA CULTURA – sottoscritto dai sindaci dei 29 comuni dei Monti Dauni.

Quando parliamo di Monti Dauni parliamo di 2350 chilometri quadrati di patrimonio naturalistico e borghi medievali, aree archeologiche, oltre 500 chiese e castelli, 7 bandiere arancioni, 4 tra i borghi piu? belli d’Italia, 2 minoranze linguistiche; parliamo di un’area attraversata dall’antica via consolare che dall’Impero romano portava all’Oriente e che oggi fatica nei collegamenti interni; parliamo di 30 Comuni, tra i quali annoveriamo Lucera che ne e? il polo urbano di riferimento, e soprattutto di 87.000 cittadini circa che in quei Comuni hanno continuato a credere, disegnando un’identita? collettiva che oggi e? pronta a farsi motore di una nuova narrazione del Territorio.

Una narrazione in cui la definizione di “area interna” sia valore paesaggistico, culturale, sociale e identitario, non disvalore geografico/ economico; una narrazione che consideri le distanze occasioni per la creazione di nuovi cammini e nuove relazioni che si stabiliscono percorrendo quei cammini; una narrazione di cui i nostri giovani, che piu? di tutti hanno occhi nuovi per guardare, siano motore primario e non destinatari finali.

Veniamo da un evento epocale: una pandemia che, nel ricordarci la fragilita? umana, ci ha mostrato anche l’anti-fragilità? dei nostri borghi e dei nostri valori quotidiani, che sono diventati per molte persone luoghi di approdo stabili. Questo ci spinge oggi a raccogliere una sfida senza precedenti: che i borghi siano non piu? e non solo luoghi di rigenerazione intesi come “pausa dai ritmi della realta?”, bensi? diventino per un intero Paese modello generativo di una nuova realta?, che assomigli di piu? all’umanità? che la abita.

Trenta comunita? oggi, per voce dei loro Sindaci, scelgono di essere visionarie, consapevoli che prima ancora che di economie e? di visione che ha sete e fame il nostro territorio, come tutti i territori italiani marginali, con la ferma convinzione che i margini, i limen che sfuggono alle definizioni generali e dove i bordi si confondono, siano i terreni piu? fertili per la nascita e la sperimentazione di nuovi modelli sociali, culturali e, di conseguenza, economici. Rivendichiamo allora la marginalita? come valore imprescindibile della nostra identita? e come strumento prezioso per la costruzione di una rete che da qui parta e metta in connessione le altre marginalita? del nostro Paese, per disegnare a partire da esse un nuovo centro.

Consideriamo la candidatura di Lucera e dei Monti Dauni a Capitale italiana della cultura 2026 l’inizio di un cammino, sicuramente in salita, ma, come tutte le salite piu? faticose, capace si restituire a chi arriva in cima un nuovo orizzonte. La nostra cima non sara? raggiunta a marzo 2024, quando verra? annunciata la candidata vincitrice del titolo di Capitale, perche? con la sottoscrizione di questo manifesto ci poniamo un obiettivo permanente che piu? che guardare al 2026 guarda a quello che accadra? a partire da gennaio 2027 su un Territorio che avra? avuto il coraggio di mettersi in gioco compatto. Di una citta? non godi delle sette meraviglie ma delle risposte che da? alle tue domande.

Con queste parole di Italo Calvino a farci da guida e nutriti dalle nostre settanta volte sette meraviglie, comincia oggi per questo Territorio l’era delle domande collettive, a cui rispondere insieme. Candidare una Citta? significa per noi candidare trenta comunita?, un territorio, un insieme di istituzioni pubbliche ed enti e attori privati: significa lanciare una sfida a noi stessi per primi, scommettendo che possiamo guardare avanti insieme.

Siamo pronti a raccogliere questa sfida, lo abbiamo dimostrato facendo confluire le candidature di Lucera e dei Monti Dauni, dimostrandoci pronti a fare tutti un passo indietro per compiere assieme un salto in avanti. Che il salto in avanti arrivi allora, sapendo che a sostenerci c’e? una rete territoriale fitta, tessuta nei secoli da comunita? resilienti e resistenti, flessibili e coriacee al tempo stesso, risultato di un crocevia di popoli e culture che oggi sono chiamati da questa area interna a far risuonare la loro voce.