Aule per la didattica 'invase' dagli operai, sopralluogo del Comune alla 'Bovio': "Problematiche risolte"

Nella scuola secondaria di primo grado 'G. Bovio' sono in corso importanti lavori finanziati col Pnrr, consistenti nell’adeguamento strutturale e sismico e nell'efficientamento energetico di tutti gli edifici che compongono il plesso scolastico, per adeguarlo agli standard più elevati previsti dalle recenti normative.

L'istituto è stato diviso in 6 aree autonome di cantiere, e i primi lavori in corso ne hanno interessate due, la palestra principale (ne è presente un'altra di dimensioni più ridotte) e una parte di aule; di conseguenza, dodici classi -con relativi studenti e docenti- sono per questo temporaneamente ospitate nei vicini locali dell'istituto Maria Regina.

Sul piano logistico non erano emersi significativi problemi finora, ma nei giorni scorsi, e in particolare nella mattinata di ieri, nonostante le prescrizioni per eseguire separazioni fisiche delle aree di cantiere da quelle in uso scolastico, alcuni operai e lavorazioni avevano interessato, seppur marginalmente, ambienti in uso per l'attività didattica della scuola, e i video circolati hanno allarmato il personale scolastico, le famiglie e l'amministrazione comunale.

E così, dopo aver avviato sin dal pomeriggio di ieri un'intensa attività tecnica promossa dall'amministrazione che ha consentito stamane la cantierizzazione di lavorazioni specifiche, approfittando dell'unico giorno festivo scolastico per festa patronale, si è provveduto a risolvere tutte le problematiche di sicurezza, conseguendo in concreto quell'indispensabile separazione, netta e invalicabile, tra cantiere e aree in uso didattico.

Il sopralluogo di questa mattina degli assessori Domenico Di Molfetta (pubblica istruzione), Davide Emanuele (bilancio e delega al Pnrr) e Giuseppe Galasso (lavori pubblici), recatisi sul posto insieme alla dirigente scolastica Milena Mancini accompagnata da una rappresentanza del consiglio d'istituto, alla responsabile comunale del procedimento arch. Tina Morra, al direttore dei lavori e progettista e ai rappresentanti legali dell'impresa appaltatrice Edil Costruzioni Srl, ha consentito di constatare direttamente la situazione che adesso non presenta più alcun rischio di commistione tra attività di cantiere e scolastiche.

Sono stati, infatti, costruite delle pareti in cartongesso a tutta altezza, che determinano una separazione fisica tra ambienti scolastici e zone cantiere, impedendone la diffusione di polveri e mitigando anche la rumorosità che talune attività comportano.

"La nostra presenza era doverosa e necessaria – spiegano gli assessori in una dichiarazione congiunta – sia per accertarci dell'esecuzione di quanto valutato dai tecnici nei giorni scorsi, sia per eseguire una verifica approfondita di quanto successo con i diretti interessati, mostrando vicinanza, operatività e risolutezza nel dar seguito a tutto quanto occorreva e occorre per ripristinare condizioni ambientali idonee ad assicurare ai ragazzi che frequentano l'istituto l'assenza di commistioni di qualsiasi tipo con le attività di cantiere. La separazione netta delle aree sarà evidente agli studenti già da domani mattina al rientro a scuola. Per questa operatività ringraziamo tutti quelli che si sono prontamente adoperati per garantire la sicurezza, priorità ineludibile per ognuno di noi e per l'amministrazione comunale. Ringraziamo infine la dirigente, i tecnici e le rappresentanze varie per la sollecitazione e per l'opportunità offerta di rassicurare le famiglie e la comunità".