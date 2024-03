Indice del clima: Foggia la città più calda della Puglia, ma con l'umidità relativa migliore

Al Sud si vive meglio, almeno dal punto di vista climatico. La classifica sull’indice del clima del Sole 24 Ore, aggiornata al decennio 2013-2023, parla chiaro: ben sette sono i capoluoghi nella top ten, anche se per la prima volta una città del Sud (Bari) riesce a conquistare il primato. Ne paga le spese Imperia che deve ‘accontentarsi’ della seconda posizione.

Nella relazione che accompagna la classifica realizzata da Michela Finizio e Marta Casadei, si precisa che essa non riguarda le migliori condizioni ambientali, ma esclusivamente un indice sintetico tematico – quello relativo al clima – della Qualità della vita, storica indagine sui territori italiani più vivibili annualmente prodotto da Il Sole 24 Ore.

Ma, come spiegano le autrici dell’indice, “oggi misurare il benessere della popolazione residente ‘andando oltre il Pil pro capite’, tenendo conto quindi non solo della ricchezza, ma del mix di elementi che impattano sul vivere sostenibile degli italiani, non può prescindere dal clima”.

Orbene, la classifica viene realizzata analizzando dieci parametri “che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo»”. I dieci indici sono stati scelti ed elaborati in collaborazione con gli esperti meteorologi di 3bmeteo.

I parametri sono: indice di soleggiamento, umidità relativa, indice di calore, raffiche di vento, ondate di calore, piogge-siccità, precipitazioni estreme, nebbia, brezza estiva e giorni freddi.

Non è un caso se tra le città con le migliori condizioni climatiche, siano presenti molte zone costiere e città in quota (tipo Aosta o Enna), tutte città nelle quali la circolazione dell’aria è assai più gradevole, cosa che non si può dire delle interne. In queste città, a un maggior numero di ore di sole non corrisponde però un indice di calore elevato. A migliorare ulteriormente la situazione, la brezza estiva e l’esiguo numero di eventi estremi.

Come abbiamo visto nel quadro generale, Bari è la città con l’indice climatico migliore in Italia. Sul podio figura anche la confinante Bat, che occupa la terza posizione. Sono in totale tre le città pugliesi presenti nella top ten grazie alla presenza di Brindisi in ottava posizione. Segue poi Foggia che si attesta in 21esima posizione; più distanti Taranto (34°) e Lecce (51°) che comunque figurano nella prima metà della classifica.

Quali sono i risultati di Foggia nei singoli indici? Vediamolo nel dettaglio.

Indice di soleggiamento

Si tratta di un parametro che tiene conto dele ore di sole al giorno. La media nel periodo 2013-2023 premia, come prevedibile, la Sicilia che piazza ben quattro città tra le prime cinque, con la sola ‘intrusione’ di Crotone, terza dietro Agrigento e Siracusa, rispettivamente con valori di 9,1 e 9. Le città pugliesi figurano tutte in posizione ravvicinata con la sola eccezione di Foggia, piazzata al 35° posto con un valore di 8,1. La prima delle città pugliesi è Brindisi (14esima), subito seguita da Bari. Al 17° posto ecco la Bat, Taranto e Lecce rispettivamente 20esima e 21esima. Abbastanza prevedibili anche i risultati delle peggiori città italiane, dove figurano solo città del Nord (la peggiore è Belluno).

Indice di calore

Due città del sud (Enna e Potenza) guidano la classifica relativa ai giorni con temperatura percepita uguale o superiore a 30 gradi. Sul gradino più basso del podio c’è Varese, seguita da Pesaro Urbino e Cuneo. In questo caso, come è normale che sia, più il valore scende migliore è il risultato della città. Foggia, infatti, ottiene un valore di 83,9 rimediando il suo secondo peggior risultato tra i dieci parametri, e fermandosi all’86° posto. Peggio ancora le cose vanno per Taranto e Lecce che figurano in 93ª e 94ª posizione. Anche per questo parametro, malgrado i risultati non siano entusiasmanti, sono Bari (32ª), Bat (41ª) e Brindisi (42ª) a far registrare le migliori performance. Il primato negativo spetta a Siracusa, dove la scorsa estate si è raggiunto il picco dei 47°C e ben 111 giornate con una temperatura percepita superiore ai 35°C.

Ondate di calore

È l’indicatore che relega Foggia nella sua più bassa posizione. Si tratta del parametro che registra il numero di sforamenti all’anno oltre i 30 gradi per tre giorni consecutivi. Con un valore di 22,0 il capoluogo dauno sprofonda in 94ª posizione. Peggio, fa solo Taranto che occupa la posizione successiva. Male anche Lecce (79ª), mentre sono Brindisi (17ª), Bari (22ª) e Bat (31ª) a fare bella figura. A livello nazionale il miglior risultato lo ottiene la Liguria che piazza Savona, Genova e Imperia nelle prime quattro posizioni. In mezzo, si inserisce Pescara (terza) che è anche l’unica città dell’est presente nella top five a trazione tirrenica (quinta è Livorno, ndr). Anche questo indicatore conferma quanto già evidenziato in precedenza, ovvero le migliori condizioni climatiche nelle zone costiere. Terni è invece la città con la maggior frequenza media di ondate di calore, con ben 29 sforamenti oltre i 30° per tre giorni di fila.

Precipitazioni estreme

Migliora la posizione di classifica nel parametro relativo ai giorni totali con accumulo di pioggia superiore ai 40mm per fascia esaoraria. Foggia si piazza al 30° posto ottenendo il terzo miglior risultato a livello regionale, dietro a Bari (7ª) e Bat (8ª). Più frequenti, invece, gli eventi estremi negli altri comuni, in particolare Taranto (75ª) e Lecce (80ª). La classifica nazionale vede primeggiare L’Aquila, unica città con un valore pari a 0. A seguire, Aosta, Bolzano e, a pari merito, Parma, Oristano e Potenza. Prevedibili le presenze di città del Nord nelle ultime cinque posizioni.

Brezza estiva

Si tratta di uno dei parametri che di più rende l’aria delle città gradevole durante la stagione calda. L’indice tiene conto dei nodi medi di vento nel periodo che va da luglio a settembre. Il valore migliore lo ottiene Perugia seguita da Trieste, Enna, Pesaro Urbino e Brindisi, migliore città pugliese. Nel complesso, tutta la Puglia ottiene un ottimo risultato: Foggia è 25ª a livello nazionale, tutte le altre città sono meglio posizionate e tutte tra le prime 20. Sondrio è la città in cui la brezza estiva è pressoché assente. Risultato collegabile al primo posto nella classifica delle città meno ventose.

Umidità relativa

Si tratta dell’indice che analizza i giorni fuori dal comfort climatico, ovvero con una umidità superiore al 70% o inferiore al 30%. Troppo secchi o troppo umidi. Il risultato è stato ottenuto calcolando prima il dato medio giornaliero, poi i giorni fuori dai parametri di comfort climatico. Si tratta dell’indice migliore per la città di Foggia, che si piazza al quinto posto con un valore di 143,8 e 781,2 punti. Meglio fanno solo Catania, Bolzano, Trieste e Aosta. Il peggior risultato lo ottiene Vibo Valentia, mentre penultima è la solita Belluno presente nella flop five in ben cinque delle dieci classifiche. Per quel che riguarda le altre città pugliesi, Bat trova un posto tre le prime dieci (8ª), Bari è 12ª. La peggiore è Brindisi (86ª).

Raffiche di vento

È uno degli indicatori nei quali il valore più basso corrisponde a una posizione in classifica più alta. Dominio incontrastato del Nord che piazza cinque città nelle prime cinque posizioni. La Bora rende piuttosto scontato l’ultimo posto di Trieste, preceduta da Ragusa, peggiore città del Sud. Nonostante il celebre detto, diventato un claim vero e proprio, non è Lecce la città con il maggior numero di giorni con raffiche oltre i 25 nodi: il capoluogo salentino è 81°, ma peggio fanno Brindisi (99ª), Taranto (89ª) e Bari (86ª). Foggia fa registrare la posizione più alta tra le sei pugliesi, seppur non andando oltre il 71° posto.

Piogge – Siccità

È un parametro che va analizzato per bene. Perché la classifica premia sì le città in cui si contano meno giornate piovose all’anno, ma contestualmente penalizza quelle più siccitose, applicando una sorta di malus nel calcolo “laddove si rilevi un deficit negli accumuli rispetto alle medie di lungo periodo”. Insomma, le migliori città sono quelle che fanno registrare un perfetto equilibrio, nelle quali l’assenza di piogge non sfocia in giorni di siccità. In questa speciale graduatoria Imperia ottiene il miglior punteggio piazzandosi davanti a Cagliari, Agrigento e Bari. Tra le prime dieci figura anche Bat (7ª). Ottimi risultati anche per Brindisi (11ª), Taranto (12ª) e Lecce (23ª). Più attardata Foggia che non va oltre la 44ª posizione.

Nebbia

È, tra i dieci parametri, quello che riporta i risultati più scontati, più che altro per quel che riguarda le ultime posizioni in cui figurano solo città del nord, soprattutto i centri della pianura Padana. Rovigo è la città con il maggior numero di giorni con nebbia; nelle ultime cinque posizioni sono presenti anche Asti, Pavia, Ferrara e Alessandria. La top five premia gli estremi della penisola: Trento precede Agrigento, seguita a sua volta da Aosta, Bolzano, Sondrio, Potenza e Reggio Calabria. In Puglia il risultato peggio lo ottiene Lecce (86ª) con un valore di 23,7. Foggia è 62ª con un valore di 10,1.

Giorni freddi

Anche questo indicatore produce risultati abbastanza scontati. Man mano che si scende verso sud, il numero di giorni annui con temperatura massima percepita inferiore ai 3°C diminuisce. Ben dieci comuni ottengono lo stesso punteggio. Prevedibile la presenza massiccia delle isole, con ben otto rappresentanti (Cagliari, Catania, Messina, Oristano, Palermo, Siracusa, Sud Sardegna e Trapani) alle quali si aggiungono Reggio Calabria e Latina. Nella prima metà della graduatoria figurano anche le sei città pugliesi. Foggia è 35ª. La migliore posizione è occupata da Bari (27ª).