Foggia sprofonda nella classifica sulla 'Qualità della Vita': perchè è la peggiore provincia d'Italia

Per la terza volta dal 1990, ovvero da quando il Sole 24 Ore ha iniziato a produrre annualmente la classifica sulla qualità della vita, la provincia di Foggia indossa la maglia nera, occupando mestamente l’ultima posizione. Succede di nuovo nel 2023, a dodici anni di distanza dall’ultima volta, a ventuno dalla prima.

Ma andiamo nel dettaglio per analizzare a fondo i mali della provincia e perché dalla media dei 90 indicatori che vanno a comporre le sei categorie prese in esame, la qualità della vita in Capitanata è la peggiore provincia d’Italia.

Affari e lavoro

Partiamo dall’indicatore nel quale la provincia di Foggia ha ottenuto il risultato peggiore.

Nella categoria Affari e Lavoro, infatti, Foggia occupa la 104esima posizione. Nei quindici indicatori, spiccano (in negativo) i risultati relativi alle startup innovative (94esima provincia con una media di 6,1 aziende ogni mille società di capitale), alle imprese straniere (103esima posizione con 10,2 ogni 100 imprese registrate). Pesante è soprattutto il dato relativo ai Neet, ovvero i giovani che non lavorano né studiano, che vede la Capitanata al terzultimo posto con una percentuale del 18,5%. Stessa posizione è occupata per l’indicatore relativo alla Partecipazione alla formazione continua (il 9,4% delle persone di 25-64 anni). Più incoraggiante il dato relativo alla imprenditorialità giovanile: ogni 100 imprese registrate nel Foggiano, ce ne sono 8,2 con titolare un under 35. Numeri che valgono la dodicesima piazza. Una posizione più in basso la Capitanata lo ottiene per il numero di pensioni di vecchiaia: sono poco meno di 200 (198,5 ogni 1000 abitanti).

Giustizia e sicurezza

Da sempre nota dolente della provincia di Foggia, anche se la diffusione dei reati è sempre circoscritta ai grandi centri.

Foggia è ventesima per numero di delitti denunciati ogni 100mila abitanti (88esima indice di criminalità), con una media di 3307,4 denunce ogni 100mila abitanti. Foggia è seconda solo alla Bat per numero di furti di autovetture, è nona per numero di estorsioni ed è anche la peggiore provincia per Riciclaggio e impiego di denaro. Infine, è l’ottava provincia italiana per i furti con strappo (13 denunce ogni 100mila abitanti). Soltanto tre gli indicatori nei quali il ranking non è tra i peggiori, ovvero per gli indicatori di sicurezza relativi ai furti con destrezza (27° posto), furti in abitazione (20° posto) e delitti informatici (31° posto).

Ambiente e servizi

Anche in questa categoria le note liete scarseggiano.

La provincia di Foggia è 104esima per l’illuminazione pubblica sostenibile ed è all’ultimo posto nella graduatoria dei Comuni aperti (che ingloba 17 indicatori tra cui social media, open data, portali cartografici aperti, app municipali ecc.). Anche sull’accessibilità delle scuole il risultato è deprimente (96esimo posto), così come quello dell’ecosistema urbano (95esimo posto). Da evidenziare anche i tre indicatori di qualità della vita delle donne, dei bambini e dei giovani, per i quali la Capitanata raggiunge rispettivamente la 99esima, la 90esima e la 93esima posizione. Per converso, si conferma territorio più adatto agli anziani, a giudicare dal 24° posto occupato. Sui progetti del Pnrr – indicatore elaborato sui dati Italiadomani.gov.it – Foggia si ferma poco oltre la metà della classifica (50° posto) con una media di 4,3 progetti ogni 1000 abitanti. Sull’avvento del digitale c’è ancora molta strada da fare, a giudicare dalla 82esima posizione occupata nella classifica delle Amministrazioni digitali.

Cultura e tempo libero

È il quarto indicatore che vede la Capitanata oltre la centesima posizione.

Ed è un risultato che fa male, soprattutto analizzando alcuni indicatori: Foggia è 99esima per media di spettatori ogni mille spettacoli; basso è anche il patrimonio museale, con una media di 1,9 ogni 100 km2. Modestissimi i risultati per quanto riguarda gli indici di lettura e di sportività (99esimo posto per entrambi gli indicatori). Il 98esimo posto nella classifica della Partecipazione elettorale (ovvero la percentuale di persone che vanno a votare rispetto al totale) è solo l’ennesima conferma relativa al sempre più crescente astensionismo. Da sottolineare, in positivo, solo il sedicesimo posto per l’indice di copertura a 100 Mbps (banda larga) e la venticinquesima piazza per l’indice del clima.

Ricchezza e consumi

Si tratta di uno dei tre indicatori che vedono la Capitanata risalire (seppur di poco) la classifica.

Tuttavia, l’87° posto autorizza pensieri positivi. I migliori risultati si registrano nei Canoni Medi di Locazione e Tempi medi di vendita del residenziale. Preoccupanti anche i risultati relativi alle famiglie con reddito basso (33% con un Isee inferiore ai 7mila euro rispetto al totale dei nuclei con Isee) e ai beneficiari del reddito di cittadinanza (54,4 percettori in media ogni mille abitanti). Si attesta, invece, a metà classifica per quanto riguarda il dato dell’inflazione indice generale e dell’inflazione sui prodotti alimentari e bevande non alcoliche.

Demografia e società

Si tratta dell’indicatore nel quale la provincia di Foggia fa registrare il miglior posizionamento nonché la maggiore variazione positiva (+15 posizioni).

Incide senza dubbio l’ottimo rank per quel che concerne i posti letto per specialità ad elevata assistenza dove Foggia è al dodicesimo posto; sotto la media nazionale anche l’indice della solitudine: anche in questo caso Foggia è la dodicesima provincia d’Italia. Meno incoraggianti i dati relativi alla speranza di vita alla nascita, che confermano i dati Istat del 2021: Foggia è ottantesima in Italia nonché la provincia pugliese con i numeri peggiori. Ma anche per questo indicatore, non mancano i risultati negativi, come quello relativo al saldo migratorio (ovvero la differenza tra iscritti e cancellati all’anagrafe ogni mille residenti) dove soltanto sei province fanno peggio della Capitanata. Poco incoraggianti sono anche la quintultima posizione per quel che concerne la percentuale di laureati su persone di 25-39 anni, e il terzultimo posto per gli anni di studio, ovvero il numero medio degli anni di studio della popolazione over 25 anni.