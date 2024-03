I foggiani secondo Emiliano: "Per colpa di poche pecore nere descritti come delinquenti ma è gente perbene"

“Oggi è una giornata importante perché questo giudice così particolare, che alle volte sfugge alla comprensione del comune cittadino, è in realtà quel giudice che consente a molte delle procedure pubbliche e private che hanno a che fare con autorizzazioni pubbliche, di essere regolari, legittime e veloci. Il TAR è, infatti, un giudice veloce, che sbriga in fretta le sue cause, a differenza di altri settori. Questo, per noi, è molto importante”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina a Bari alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, aperta con la relazione del presidente del Tar Puglia Angelo Scafuri sulla giustizia amministrativa nella circoscrizione.

“La Regione Puglia ora può contare su un'Avvocatura poderosa, guidata da Rossana Lanza, composta da tanti bravi avvocati, in maggioranza donne, che ha ridotto enormemente il costo delle parcelle milionarie, come era in passato, a poche centinaia di migliaia di euro. Il nostro giudizio sugli anni trascorsi è complessivamente positivo, e voglio qui ricordare il periodo della pandemia e tutta la produzione normativa di ordinanze che il Tar ha dovuto valutare, consentendoci comunque, anche in quell'emergenza così drammatica, di fare il nostro dovere”.

Antimafia sociale

“Tutti coloro che hanno voglia di combattere la mafia, hanno nelle istituzioni locali e, in particolare, nel comune di Bari e nella Regione Puglia, un interlocutore molto importante. Oggi abbiamo parlato soprattutto di Foggia, dove la Regione Puglia ha collaborato con la Procura di Bari per aprire un ufficio della Direzione Distrettuale Antimafia. Abbiamo collaborato per aprire un ufficio della Dia, Dipartimento Investigativo Antimafia, mettendo a disposizione risorse regionali. Abbiamo fortemente premuto sui Ministeri dell'epoca per ottenere la formazione di un reparto nuovo dei Carabinieri che operano sul Gargano, i Cacciatori di Puglia, e abbiamo ottenuto l’accasermamento a San Severo di reparti importanti della Polizia di Stato".

La mafia a Foggia

"Il comune di Foggia ha patito lo scioglimento per mafia. È stato un momento drammatico nei quali tutta la provincia ha subito danni incalcolabili, che la nuova sindaca, Maria Aida Episcopo, donna straordinaria di grande energia, cercherà di superare con l'aiuto della Regione. I foggiani onesti sono la quasi totalità, combattono una battaglia formidabile, ma spesso, a causa di poche pecore nere, vengono descritti come delinquenti. I foggiani non sono delinquenti, sono persone per bene”.

Autonomia differenziata

"Ci sarà una valanga di ricorsi. Questo sistema consentirà a ogni Regione di fare leggi diverse su materie analoghe. Ci saranno problemi di interpretazione di nuove competenze e di budget, ma anche un ingolfamento generale del sistema che sarà drammatico. L’autonomia differenziata è come mettere tutti i numeretti della tombola dentro un sacchetto, e mischiarli e poi tirarli fuori sperando che continuino a collimare, formando lo stivale. Sarà difficile”.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sindaco di Bari Antonio Decaro.