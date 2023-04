Sicurezza sul lavoro in Puglia, in aumento gli incidenti mortali: "Serve una svolta culturale"

"Il 28 aprile cade la giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora troppi sono gli eventi traumatici, purtroppo anche mortali, che coinvolgono i lavoratori", è quanto dichiara in una nota Confartigianato Imprese Foggia.

Secondo gli ultimi dati, nel 2022 si è registrato un numero di vittime superiore a quello del 2019, ovvero l'ultimo anno pre-pandemico: "Gli eventi mortali nel corso del pre-pandemico 2019 sono stati 67 mentre nel corso del 2022 sono saliti a 74. Il fatto che oggi assurgano a fatto di cronaca, che se ne parli come emergenza, ci impone una riflessione su quello che è il contesto culturale, prima che normativo. Più che i singoli e allarmanti dati è il trend, che non cala, che ci deve portare ad aumentare il livello di guardia e ad allargare il campo visivo: una legislazione rigorosa, per molti versi minuziosa, assistita da importanti risvolti penalistici per i trasgressori, pare non essere sufficiente".

"Per tale ragione bisogna abbinare al rispetto delle norme una importante azione di pieno coinvolgimento culturale di tutti i soggetti in campo. Per raggiungere una vera maturazione sul tema – afferma Vincenzo Simeone, presidente di Confartigianato Imprese Foggia - bisogna creare un clima aziendale collaborativo in cui vi sia una piena consapevolezza della propria realtà produttiva affiancata da una unità dei mondi e dei soggetti che gravitano intorno alle imprese: datori, lavoratori, sindacato, politica, associazioni di categoria” e aggiunge che “proprio il comparto dell’artigianato ha fatto molto in questo senso dando vita, già dal 2011 per via contrattuale, agli Organismi Paritetici sulla gestione della sicurezza nel comparto”.

Proprio nel solco di questa visione, la Confartigianato Imprese Foggia ha invitato i propri associati a dedicare un’ora dell’attività lavorativa del 28 aprile al tema della giornata, privilegiando focus di confronto sulle dinamiche aziendali con un approccio che non sia meramente didascalico ma di reale coinvolgimento.