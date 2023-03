Stilato il patto tra le pro loco di Carpino e Monteleone: dal Gargano ai Monti Dauni si fa rete per il territorio

La Pro Loco di Carpino, nonostante i tanti eventi e le molteplici iniziative, sta costruendo una rete di relazioni esterne. Lo scambio culturale, la conoscenza delle reciproche tradizioni, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari sono solo alcuni degli obiettivi che siglano il gemellaggio tra la Pro Loco di Carpino e la Pro Loco di Monteleone di Puglia, accomunate da più punti di condivisione. Ad unire le due associazioni è un patto di amicizia maturato tempo fa dai giovani carpinesi con gli amici monteleonesi durante serata di festa.

L’intesa si è concretizzata ieri, giovedì 2 marzo 2023, tra il Presidente Michele Simone e il Presidente della Pro Loco di Monteleone Pietro Capuano alla presenza del Sindaco di Monteleone di Puglia Giovanni Campese. In aula consiliare erano presenti anche il Vice Presidente di Carpino Michele Russi, promotore di questa bellissima iniziativa, l'assessora del Comune di Monteleone Imma Scelzo, il presidente del consiglio comunale Pasquale Rigillo e il consigliere Antonio Morra. "È stata una giornata importante - evidenzia il Vice Presidente Russi - perché sono state gettate le basi per iniziative comuni. Le pro loco devono essere sempre più al centro dei territori, dando un valore aggiunto sia sotto l’aspetto culturale che economico. In particolare l’amore per il territorio e il desiderio di valorizzarlo hanno creato una forte connessione tra le due realtà di volontariato. Carpino e Monteleone di Puglia - continua il dirigente carpinese - sono due borghi bellissimi, entrambi comuni della provincia di Foggia, e questo gemellaggio stilato tra le due Pro Loco rappresenta un ponte che non vediamo l’ora di attraversare".

Il prossimo 19 marzo la Pro Loco di Carpino sarà ospite a Monteleone per il tradizionale Falò di San Giuseppe, in dialetto locale “Lu fauone d’San Gisepp’”, che dalle prime ombre della sera del 19 e sino a notte fonda, arderà nella piazza principale del piccolo borgo medioevale. In occasione della festa del papà non mancherà la musica popolare di Carpino e i piatti tipici del Gargano a base di olio extra vergine d'oliva novello.