Continua l’iniziativa anti-degrado a Foggia: i volontari del La via della Felicità raccolgono rifiuti in viale Pinto

La produzione di rifiuti speciali arriva a sfiorare le 154 milioni di tonnellate. Questo quanto emerge dal rapporto rifiuti speciali 2021 messo a punto dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), presentato a Giugno nel corso di un evento on-line, dove si parla di una crescita della produzione di 10,5 milioni di tonnellate nel 2019 in linea con la crescita del Pil. E mentre questa statistica continua da aumentare, i volontari de La Via della Felicità non si fermano nel prendersi cura del loro ambiente.

Infatti, anche Giovedì sera si sono ritrovati in Viale Luigi Pinto davanti all’ingresso della Piscina Comunale per raccogliere i rifiuti che sono stati abbandonati in zona. I volontari durante l’intervento hanno trovato plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartacce e anche erbacce secche. In totale 9 i sacchi raccolti. I volontari sanno bene che la raccolta rifiuti non è fine a sè stessa, ma vuole lanciare un messaggio a tutti i cittadini per creare una maggiore consapevolezza nel prendersi cura del proprio ambiente e della propria città. E questo sta già avvenendo grazie alle numerose segnalazioni di alcuni cittadini foggiani che hanno contattato i volontari per potersi unire all’iniziativa e portare all’attenzione zone che necessitano del loro intervento. Marina, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità: “Un ciottolo gettato in acqua può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.” Per chi desida unirsi o per ricevere maggiori informazioni scrivere a laviadellafelicitapuglia@gmail.com o chiamare al numero 349.809.2540 (Marina). Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Puglia Marina Cell: 349.809.2540