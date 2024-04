Crisi San Raffaele: l'azienda è pronta a pagare gli stipendi di marzo

Piccoli passi in avanti e una apertura al confronto da parte dell’azienda. La crisi ‘San Raffaele’ resta ancora viva, ma l’incontro tra i rappresentanti della società Sviluppo e gestione di attività sanitarie srl (Sgas) che gestisce le tre Rsa di Troia, San Nicandro Garganico e Campi Salentina, e le organizzazioni regionali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usb, Fials e Fsi Usae ha portato un risultato positivo, almeno per quel che concerne il pagamento degli stipendi di marzo.

L'incontro si è focalizzato sulla ormai nota crisi determinatasi dopo la risoluzione comunicata dall'azienda dei contratti di gestione delle tre Rsa di Troia, San Nicandro Garganico e Campi Salentina, con conseguente apertura della procedura di mobilità propedeutica al licenziamento di tutto il personale sotto contratto.

Nel corso dell'incontro l'Azienda, rappresentata dal dott. Daniele Cipriani e Luciano Ladisi, ha ribadito le motivazioni già espresse nella comunicazione di apertura della mobilità, ovvero "il grave inadempimento" delle Asl di Foggia e Lecce.

Due le pregiudiziali poste dai rappresentati delle sigle sindacali, lo sblocco immediato dei pagamenti relativi agli stipendi di marzo e il ritiro della procedura di mobilità e della determinazione di risoluzione dei contratti e cessazione delle attività: “Sul primo punto l’azienda ha subito accettato. Lunedì arriveranno gli stipendi per i lavoratori”, ha commentato a FoggiaToday il segretario provinciale della Fials Achille Capozzi, presente all’incontro.

Il secondo punto, quello più complesso, sarà affrontato nel tavolo tecnico programmato per martedì prossimo alla Regione. Tuttavia, sul tema legato alla cessazione dell’attività e ai conseguenti licenziamenti, il problema è ancora lontano dalla risoluzione, malgrado l’Azienda non abbia chiuso affatto le porte: “Si è resa disponibile a esaminare l’intera tematica del contenzioso in essere in sede di incontro dalle Ooss con le Asl e la Regione Puglia, per il ritiro della procedura di mobilità e delle comunicazioni dei contratti per la gestione delle Rsa", fanno sapere i rappresentanti delle sigle presenti all’incontro.

La quadra andrà trovata sulle rette, in particolare quelle per i posti letto destinati ai malati di Alzheimer: la nuova delibera una tariffa giornaliera di 100,33 euro per tutti i posti letto di mantenimento, a fronte del precedente contratto che prevedeva una quota di oltre 130 euro al giorno destinata al reparto Alzheimer (circa 40 posti letto): “Questo comporta spese maggiori relativi al personale specializzato che non può essere declassato”, evidenzia Capozzi.

Senza una soluzione sul punto il rischio è appunto il taglio del personale: “Il tavolo tecnico da solo non basta. Serve una interlocuzione politica”, ha aggiunto Capozzi. Intanto, però, un primo risultato è stato raggiunto, ovvero lo sblocco degli stipendi di marzo. Nel corso dell’incontro, la Sgas si è infatti resa disponibile a procedere nell’immediato al pagamento degli stipendi avendo chiesto ulteriori finanziamenti alla propria Capogruppo. Richiesta dovuta al fatto che “quanto liquidato medio tempore dalle Asl ha riguardato mediamente circa il 70% delle mensilità da luglio a dicembre 2023 ed è stato interamente impiegato dall’Azienda per la restituzione di anticipazioni bancarie”.

“Questo ci conforta, perché garantisce un minimo di sicurezza ai lavoratori. È il risultato che più ci premeva raggiungere. Ora bisognerà lavorare sul fronte licenziamenti”, conclude Capozzi.