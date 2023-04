Al via 'Equilibri', il percorso culturale inclusivo e accessibile per avvicinare tutti alla lettura e alle biblioteche

L’Aps Il Proteo, impegnata nella progettazione e valorizzazione dell’accessibilità dei luoghi della cultura, con l’iniziativa Luoghi Comuni delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e dell’Arti in collaborazione con il Comune di Ordona, la Louis Braille Società Cooperativa Sociale Onlus, Spazio Baol Aps, la Piccola Compagnia Impertinente, la Pro Loco di Ordona e la Scuola del Fumetto “Gulliver” ha ideato il progetto 'Equilibri', un percorso di inclusione in cui la Biblioteca crea ponti con la comunità scolastica e non, condividendo idee, esperti, materiali e soprattutto messaggi; un percorso culturale fortemente inclusivo e incentrato sull’accessibilità e abbattimento delle barriere sensoriali, cognitive e linguistiche.

Per due anni, il Proteo e tutti gli esperti ed esperte delle associazioni partner si alterneranno in un ricco calendario di laboratori, letture animate, letture al buio, laboratori di fumetto, attività ludiche, attività creative, percorsi inclusivi ed artistici sia presso la Biblioteca Comunale di Ordona e sia nelle aule scolastiche del plesso di Ordona dell’Istituto comprensivo 'Aldo Moro' Stornarella – Ordona.

Il progetto trasforma la Biblioteca in un luogo di espressione della comunità locale e, allo stesso tempo, un luogo aperto, dove dare spazio all'integrazione e alla libertà creativa, oltre che rispondere alle esigenze di tutti.

Le attività prenderanno il via il 19 aprile 2023 presso la Biblioteca Comunale di Ordona (Fg) in Piazza Aldo Moro 1. “Vincitore Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e Arti finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili”.