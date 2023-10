Parroco si dimette ad Apricena, il vescovo corre ai ripari: arriva don Roberto De Meo

Cambio di guardia in parrocchia a San Nicandro Garganico. Don Roberto De Meo, parroco della Chiesa Madre dal 2006 lascia il posto a don Matteo De Meo e viene trasferito ad Apricena. La decisione è stata comunicata questa mattina con un decreto a firma del vescovo mons. Giuseppe Mengoli.

“Una scelta, quella del vescovo – scrive il primo cittadino Matteo Vocale su Facebook – dettata dall'urgenza di dare una guida adeguata a quella comunità parrocchiale di Apricena. Don Roberto è stato con noi ben 17 anni, a cui si aggiungono precedentemente il servizio da vice-parroco a S. Biagio e quello da seminarista sempre nella Chiesa Madre. Difficile, perciò, per molti di noi accettare un distacco dopo così tanto tempo. Ma la missione dei presbiteri di oggi (e delle loro comunità) è anche questa: sapere di non poter essere mai per sempre in uno stesso posto”.

“Pur dispiaciuti per questo allontanamento – conclude – facciamo i migliori auguri e diciamo il nostro grazie a don Roberto per essere stato una guida autorevole e per aver condotto con il miglior zelo pastorale in questi anni la parrocchia più antica della città e, tra le altre cose, aver avviato e concluso, con grande fatica e successo, l'opera grandiosa di restauro della nostra Chiesa Madre. Grazie anche a don Matteo per aver accettato la nomina, che garantirà comunque una continuità del percorso di fede alla Comunità cattolica della Chiesa Madre”.

Don Matteo De Meo prenderà il posto del dimissionario don Girolamo Capita, alla guida della parrocchia 'Beata Maria Vergine del Rosario', che il sindaco Antonio Potenza ha voluto salutare così: "Da oltre dieci anni ha esercitato, con amore, grande fede e umanità il suo Magistero alla guida della comunità parrocchiale. Siamo davvero dispiaciuti per la sua decisione, gli auguriamo ogni bene per il suo futuro. La nostra comunità è pronta ad accogliere con fede l'arrivo di don Roberto De Meo"