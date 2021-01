Posti esauriti, l'autobus della linea 'San Marco in Lamis - Zona Asi' costretto a saltare le fermate: "Rafforzare il servizio"

Quotidiani disagi sulla San Marco-San Giovanni Rotondoi-Manfredonia-Zona Asi di Foggia: a segnalarli i sindacati Filt Cigl, Fit Cisl e Uiltrasporti, in una nota indirizzata all'assessore regionale ai trasporti Maurodinnoia, al presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta e al Dirigente provinciale ai trasporti Giovanni Dattoli: "In particolare, il bus di proprietà della Fini Viaggi arrivato in località Manfredonia è stato costretto, visto il raggiungimento del limite dei posti imposto dal DPCM causa Pandemia Covid-19, a non effettuare la fermata creando notevoli disagi e disordini agli utenti in possesso di regolare titolo di viaggio che si dovevano recare presso la zona industriale di Foggia per svolgere la propria attività lavorativa. E’ stato necessario addirittura l’intervento delle forze dell’ordine".

"Pertanto - concludono i sindacati -, tenuto conto che la situazione ad oggi non è stata risolta e potrebbe creare ulteriori problemi di ordine pubblico, le scriventi chiedono che la Provincia di Foggia, quale gestore del Servizio del Trasporto Pubblico Locale, autorizzi un rafforzamento di tale servizio con un ulteriore autobus al fine di risolve la problematica esposta".