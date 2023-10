Dal GrandApulia cinque progetti per aiutare le realtà 'no profit': "E' la comunità che conta"

Entra nel vivo ‘La comunità conta’, il progetto promosso dal centro commerciale ‘GrandApulia’ per aiutare le realtà no profit di Foggia e provincia a realizzareattraverso il crowdfunding, iniziative che abbiano ricadute sul territorio.

Dopo la formazione gratuita iniziata a giugno con il supporto di ‘Ginger Crowdfunding’ (realtà bolognese specializzata nella consulenza e nella formazione al crowdfunding) per fornire a 15 no profit di Capitanata la ‘cassetta degli attrezzi’, ovvero le competenze e gli strumenti per scrivere i progetti, sviluppare la campagna di raccolta fondi, preparare i contenuti per la piattaforma e ideare strategie di comunicazione e promozione, oggi 5 di loro passano allo step successivo: lanciare le loro campagne di crowdfunding sulla piattaforma Ideaginger.it raccogliendo fondi dal basso. Per loro ci sarà tempo fino al 30 novembre per raggiungere l’obiettivo e realizzare qualcosa di bello e utile per il territorio. Ecco i 5 progetti (in principio dovevano essere soltanto tre) inseriti in piattaforma.

‘Fiaba Vera’ lanciato dalla ‘Associazione alla Salute Foggia’ è un libro che racconta la storia vera del percorso di crescita (tra ricadute e accompagnamenti a rialzarsi) di un ex tossicodipendente foggiano e della sua famiglia, e che vuole diventare uno strumento di prevenzione, conoscenza e informazione per i giovani. Obiettivo della campagna per la copertura dei costi di pubblicazione del libro è il raggiungimento della somma di 2.000 euro.

‘Foggia For Children’, invece, punta al reinserimento attraverso la pratica sportiva di 15 ragazzi svantaggiati e con fragilità genitoriale. Obiettivo della raccolta è raggiungere l’importo di 4.000 euro che servirà a pagare le strutture sportive convenzionate che accoglieranno i minori e in minima parte per l’attivazione di un centro di ascolto presso le chiese di Sant'Antonio da Padova e San Paolo Apostolo. Il progetto è condiviso dalle associazioni ‘ERA’ di Foggia e ‘Cuore Foggia’ in Ats con il ‘Foggia Social Club’ e le Associazioni ‘So belli cose’ e ‘Adifam’.

‘Una racchetta per lo sport – Dalla strada all’Oratorio’ è il nome di un percorso di educazione sportiva, tra attività teorica e pratica, relativo alla disciplina del tennis da tavolo, finalizzato alla prevenzione del disagio e all'inclusione rivolta a categorie vulnerabili e soggetti fragili. Il Rotary Club Foggia ‘Umberto Giordano’ si pone l’obiettivo di raccogliere 3.500 euro da destinare all’ingaggio di due formatori esperti e all’acquisto di racchette da tennis e materiale tecnico.

‘Un tappo per ecomurales a Foggia’ è una vera e propria opera d’arte realizzata con tappi di plastica dall’artista venezuelano Oscar Olivares che potrebbe abbellire la facciata della palestra della scuola dell’infanzia ‘Vittorino da Feltre’. Verrà coinvolta la popolazione nell’appiccicare i tappi al muro riproducendo una rappresentazione che il grande artista foggiano Vito Moreno ha realizzato su carta, con l'intento di lasciare un messaggio di una città bella, vivibile e rispettosa dei più deboli.

Infine c’è il progetto delle ‘Carrozzine volanti’ promosso da un gruppo di podisti di Capitanata per finanziare l’acquisto di una carrozzina da corsa su strada con spingitore.

A dicembre è in programma un evento finale dove sarà presentato il progetto che riceverà il finanziamento del centro commerciale GrandApulia, che cofinanzierà, in qualità di primo contributore, il primo classificato con un contributo pari al 50% dell’obiettivo economico della raccolta fondi.