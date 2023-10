Da rifiuto ad arte, a Foggia il maxi-murales di tappi dell'artista venezuelano Oscar Olivares

Un murales ecosostenibile, che sarà realizzato esclusivamente con tappi di plastica, materiale che da mero ‘rifiuto’ si fa strumento di ‘arte’. E’ l’iniziativa che quattro associazioni del territorio (Aps So’ Bellicos, Aps Amici di Famiglia, Associazione Foggia Social Club e Associazione Ipogei Foggia) vogliono realizzare a Foggia, portando in città l’artista venezuelano Oscar Olivares, noto in tutto il mondo per la sua eco-arte.

“Sarà un simbolo di positività e soprattutto un monito al rispetto ambientale”, assicurano i promotori. Il progetto, che ha già riscosso l’entusiasmo di Olivares e incassato i permessi degli uffici preposti, verrà realizzato sulla parete esterna della palestra della scuola ‘Vittorino Da Feltre’, al quartiere Cep: oltre 200mila (secondo una prima stima) tappi di plastica, di dimensioni e colori diversi, verranno posati su una superficie di 70 mq per dare vita all’ecomurales, che ritrarrà un bozzetto artistico del foggiano Vito Moreno (nella foto in basso).

L’opera vedrà in primo piano un nonno e una nipotina che si stringono la mano; sullo sfondo invece vi sarà lo scorcio più rappresentativo di Foggia, ovvero piazza Cavour, con la fontana del Sel, il pronao della villa comunale e il Palazzo dell'Acquedotto. “Rappresentare il centro cittadino in periferia vuole essere un modo per connettere i quartieri e dimostrare che non esistono zone di serie A e altre di serie B”, spiega a FoggiaToday Andrea Castriotta, presidente dell’Aps So’ Bellicos.

Per realizzare l’opera è stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma Idea Ginger: l’obiettivo è raccogliere 5mila euro, ovvero “lo stretto necessario per far fronte alle spese vive, ovvero il viaggio andata e ritorno per l’artista e gli eventuali materiali preparatori per preparare la parete e realizzare l’opera”, puntualizza Castriotta. “Le spese di vitto ed alloggio, invece, saranno a carico delle associazioni, in un'ottica di ospitalità e solidarietà”.

La raccolta fondi durerà appena 45 giorni: avviata la scorsa settimana sarà dichiarata chiusa il prossimo 25 novembre. “O tutto o niente”, continua. “Se non raggiungeremo il target il progetto sfumerà”. Ad oggi, il denaro raccolto ammonta a poco più di mille euro. “L’iniziativa - precisa ancora Castriotta - è figlia del progetto ‘#Lacomunitàconta lanciata dal GrandApulia, che lo aveva aperto alle associazioni del territorio”.

La realizzazione del murales si terrà nella aprile del 2024. Nei prossimi giorni, l’artista invierà le specifiche relative al materiale necessario per realizzare l’opera (il numero di tappi, la suddivisione per colori e dimensione). Il materiale mancante verrà raccolto attraverso una nuova raccolta tappi, individuando alcuni punti strategici che verranno comunicati alla cittadinanza.

La città sarà fattivamente coinvolta anche nella posa del materiale: “Dimostreremo che tutti insieme, potremo realizzare un'opera d'arte, unica nel suo genere”, gli organizzatori ne sono convinti. Nei giorni in cui il cantiere sarà attivo, inoltre, l’artista terrà diversi laboratori di arte, in forma itinerante, per promuovere questa innovativa forma di arte e per dare vita ad un ciclo di realizzazioni di tante altre piccole opere d'arte di tappi.

L’ARTISTA | Oscar Olivares è un artista venezuelano, nato a Caracas, 27 anni fa. E' diventato famoso in tutto il mondo per le sue opere, uniche nel proprio genere. Con una minuziosità e pazienza disarmante, riesce a realizzare diversi murales realizzati interamente con tappi di plastica. Con questa particolarità riesce a dimostrare che sia possibile riqualificare un muro e, contestualmente, lasciare un messaggio di sostenibilità: ciò che si crede possa essere un rifiuto può diventare una fantastica opera d'arte. Le sue opere sono famose in tutto il mondo ed ha esposto opere nei più celebri musei ed avremo l'onore di ospitare una sua opera a Foggia.