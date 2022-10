Randagismo, al via un corso di formazione per operatori e volontari: il primo in Puglia nel suo genere

Partirà domani 22 ottobre, alle 15, presso la Camera del Lavoro di San Severo in piazza Allegato, il corso di formazione dedicato agli operatori e ai volontari coinvolti nella cura, nell’accudimento e nella successiva collocazione per affido e/o adozione, di cani e gatti randagi.

Primo in Puglia nel suo genere, il corso, organizzato dal dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia, in collaborazione con l'assessorato al Randagismo del Comune di San Severo, nasce dall'esigenza di formare, dal punto di vista legislativo, igienico-sanitario ed etologico-comportamentale, operatori (dipendenti e volontari) dei canili, ma anche gestori di pensione per animali e dog sitter.

Il corso prevede sei incontri teorici con i veterinari territoriali della Asl Foggia Marisa Carafa, Angelo Ricucci, Michele Buttiglione, Giovanna Liguori e Antonella Puccini, che spazieranno dall’analisi della legislazione vigente al tema della relazione tra uomo e animale, dalle malattie trasmissibili della popolazione canina alle modalità comunicative di cani e gatti.

Seguiranno cinque lezioni pratiche sulle somministrazioni di terapia, le tecniche di pronto soccorso, la gestione quotidiana dei box, la tenuta del guinzaglio, l’uscita dall’auto con particolare attenzione ai cuccioli.

Considerato il numero cospicuo di iscritti, 140 provenienti da diverse regioni italiane e dai vari comuni della provincia di Foggia, sarà offerta l’opportunità di seguire le lezioni teoriche sia in presenza (presso la Camera del Lavoro), che online. Le lezioni pratiche, invece, si svolgeranno nel canile rifugio 'Il giardino dei ciliegi' di San Severo in Contrada Zamarra, e replicate nel canile 'L’Arca di Noè' di Vieste in Contrada Costella.

Anello di congiunzione tra la fase teorica e quella pratica sarà l’intervento dell'istruttore cinofilo Michele Minunno, in programma il 3 dicembre 2022. Minunno, uno dei massimi esperti in Puglia in riabilitazione e recupero comportamentale di cani problematici, dalle 10 alle 13 svolgerà la sua lezione pratica al canile rifugio di San Severo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, si sposterà nella Camera del Lavoro per la lezione teorica. La responsabilità scientifica del corso è affidata a Marisa Carafa del servizio veterinario Area A.