Un monumento al vocabolario: al via la raccolta fondi per finanziare l'opera dedicata a Nicola Zingarelli

“Anche tu, come Zingarelli, puoi scrivere "ci sono" nel vocabolario offrendo un contributo”.

Con queste parole il presidente dell’associazione Motus, Antonio Daddario, annuncia l’avvio di una raccolta fondi per la realizzazione dell’installazione vincitrice del concorso di idee proposto dagli stessi col sostegno del Comune di Cerignola.

Un progetto che celebrerà in piazza della Repubblica il centenario del vocabolario della lingua italiana in volume unico: dopo l’installazione del monumento del gruppo Lovaglio, Dembech e Palieri, vita a veri e propri laboratori artistico-culturali sul territorio.

Tre lastre di 6 metri in acciaio cor-ten, materiale indistruttibile la cui principale peculiarità è quella di autoproteggersi da agenti atmosferici e vandalismo. Una lastra, su cui tutto poggia, rappresenta l'individuo, le altre due composte da lettere, con giochi di luci ed ombre, nascondono e svelano messaggi. Tre fogli che sviluppandosi e incrociandosi in altezza formano la “z” di Zingarelli, concittadino e autore del vocabolario.

Perché l’opera veda la luce è necessario il contributo di tutti, lo aveva già anticipato l’assessore comunale alla Cultura Rossella Bruno alla conferenza di presentazione del progetto. “L’idea dell’opera è partita dall’associazione Motus e si è realizzata in pochi mesi attraverso un concorso di idee da loro proposto. Perciò non è stato possibile inserire i costi nel bilancio, ciò non toglie che l’installazione potrà vedere la luce ma per questo contiamo sull’aiuto di imprenditori e cittadini”, spiegano gli amministratori invitando tutti a partecipare alla raccolta fondi. Donare è facile: basta andare sulla piattaforma di crowdfunding ‘Produzioni dal Basso’, cercare la campagna ‘Un Monumento al Vocabolario’ e cliccare su “sostieni il progetto”.

Ogni cittadino potrà visionare tutti i dettagli del progetto e donare liberamente con carta o bonifico una qualunque somma. Chi vuole discutere una più cospicua sponsorizzazione o non se la cava con il web e preferisce una donazione pro manibus, può rivolgersi all’ufficio comunicazione dell’associazione presso la sede della R.A. NEWS (via San Francesco D’Assisi 21 – Cerignola) il lunedì e il venerdì dalle 19 alle 20 o previo appuntamento chiamando lo 0885.85.01.85.