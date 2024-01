L'omaggio del Comune di Castelluccio all'Esercito: conferita la cittadinanza onoraria a due Reggimenti

Con una breve cerimonia nell’Aula Consiliare del comune, il Sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese, congiuntamente all’amministrazione comunale, ha conferito al 21° Reggimento Artiglieria Terrestre "Trieste" e all'11° Reggimento Genio Guastatori, unità dell’Esercito alle dipendenze della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, la cittadinanza onoraria a testimonianza dell’impegno e dell’abnegazione mostrata dai reggimenti sul territorio dauno. Entrambi i Reggimenti hanno svolto un ruolo fondamentale nella bonifica del territorio da residuati bellici e nell'opera di soccorso e di supporto in situazioni di calamità naturali avvenute.

“Il loro significativo impegno ha contribuito in modo determinante alla sicurezza della nostra comunità”, sono state le parole del Sindaco che nel suo intervento ha sottolineato come l’onorificenza conferita ai due reggimenti rappresenti, per tutta la cittadinanza di Castelluccio Valmaggiore, un tributo davvero sentito agli uomini e le donne dell’Esercito che con coraggio dedicano le proprie vite al servizio della Nazione, dimostrando profondi valori, sacrificio e altruismo. “Essi - ha concluso il primo cittadino - costituiscono un’eccellenza del nostro Paese”.