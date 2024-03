La Carovana dei diritti arriva in Capitanata: doppia tappa a Foggia e Cerignola

“Stesso Paese, stessi diritti; la conoscenza non si spezza: no al disegno di legge sull’autonomia differenziata”: il camper della Flc Cgil, partito il 16 novembre da Roma, sta attraversando tutte le principali città italiane per coinvolgere la società civile sul tema dell’autonomia differenziata. Il 26 marzo la carovana dei diritti sarà a Foggia e il 27 a Cerignola, per due giorni di iniziative che coinvolgeranno personalità accademiche e politiche, lavoratori e lavoratrici della scuola, studenti e associazionismo.

Il primo appuntamento è il 26 marzo a partire dalle 9,00 presso il Dipartimento di studi umanistici: si discuterà del futuro del sistema universitario, della ricerca e del diritto allo studio nel paese dell’autonomia differenziata; ci sposteremo poi nelle vicinanze del monumento dedicato a Francesco Marcone, in piazza della legalità, per un confronto sui problemi di attrattività del sistema di ricerca italiano e per approfondire spunti di riflessione. L’ultima tappa della mattinata prevede un dibattito sulle conseguenze che il ddl Calderoli farebbe abbattere anche sul SSN.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18,30, terremo un’assemblea pubblica all’isola pedonale, che vedrà la partecipazione di tante personalità del mondo politico e culturale della nostra provincia: discuteranno con noi la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia, Lorenzo Lo Muzio, rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Assunta Di Matteo, consigliera Pari Opportunità della Provincia di Foggia, Saverio Russo, docente di Storia moderna dell’Università degli Studi di Foggia, Luciano Beneduce, docente di Microbiologia agraria dell’Università degli Studi di Foggia, Paolo Saggese, meridionalista e Dirigente scolastico, Pierpaolo D’Arienzo, segretatio provinciale PD, Michele Galante, presidente ANPI Foggia, Gianni Palma, segretario generale CGIL Foggia e Giuseppe Ciuffreda, segretario generale Flc CGIL Foggia. A moderare il dibattito sarà Geppe Inserra, fondatore e coordinatore del blog ‘Lettere meridiane’. La mattina del 27 marzo ci sposteremo nella terra di Giuseppe Di Vittorio: a partire dalle 8,30 ci incontreremo a Cerignola, alla Cooperativa sociale ‘AlterEco’ in Contrada Scarafone e a seguire in Contrada Toro, presso la Cooperativa sociale ‘Pietra di Scarto’: avremo modo di condividere spazi e pensieri con persone impegnate in queste realtà, che si occupano di inclusione lavorativa e cultura della legalità operando su terreni confiscati alla mafia.