Una partita con mamma e papà per i figli dei detenuti del carcere di Lucera

I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini. A partire da quello di giocare con il proprio papà, anche se è un detenuto. E così ieri, nel campo della casa circondariale di Lucera, genitori e figli si sono ricongiunti per un momento ludico-ricreativo. Si chiama ‘Partita con mamma e papà’ ed è una manifestazione di carattere nazionale organizzata dall’associazione ‘Bambinisenzasbarre’ in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che si inserisce nella più ampia campagna europea ‘Non un mio crimine ma una mia condanna’.

La manifestazione è nata per dare la possibilità di giocare una partita con il papà detenuto e di condividere questo momento ludico che è normale per tutti gli altri bambini, me che risulta eccezionale per i figli dei genitori ristretti e per le loro famiglie. Nel campo lucerino si sono sfidati i papà ristretti della prima e della seconda sezione: sulla maglietta della manifestazione la scritta ‘I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini’.

L’evento è stato fortemente voluto e sostenuto dal direttore Patrizia Andrianello, dal funzionario giuridico-pedagogico Simona Salatto, dal Comandante di reparto Daniela Occhionero, con il prezioso sostegno del responsabile della vigilanza delle attività trattamentali, l’assistente capo coordinatore Massimo Maiori e di tutto il corpo di Polizia Penitenziaria.

“Un’iniziativa – sottolineano dal CSV Foggia - dall’alta valenza rieducativa, poiché finalizzata a rinsaldare il legame genitoriale anche in ambito extramurario”. Un rapporto più solido tra genitori detenuti e figli, infatti, può rappresentare un’opportunità di riscatto e una speranza per il futuro”.