Il super bando che punta sul 'Capitale sociale': Barone incontra gli enti foggiani del Terzo Settore

Ieri pomeriggio, nella sede del Csv Foggia, si è tenuto l'ultimo dei quattro appuntamenti organizzati da assessorato regionale al Welfare, Arti, Csvnet Puglia e Forum del Terzo Settore per promuovere l’avviso PugliaCapitaleSociale 3.0. Ad aprire i lavori è stata l’assessora al Welfare, Rosa Barone. Sono intervenuti all'incontro la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano, il vicepresidente del Csv Foggia, Carlo Rubino, e Pasquale Ferrante del coordinamento Forum Terzo Settore. “Sono orgogliosa della grande partecipazione a questi eventi, che ritengo particolarmente importanti per la diffusione del bando destinato a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di Terzo Settore. Il 3 febbraio si è aperta la seconda finestra della linea di attività A, quella che riguarda i progetti volti alla promozione della cittadinanza attiva e del welfare di comunità e auspico la massima partecipazione di tutti i potenziali beneficiari della misura su cui abbiamo investito quasi 9 milioni di euro. Crediamo nella forza del Terzo Settore, centrale nella ripresa dopo questi due anni di pandemia” ha detto Rosa Barone.

“Valentina Romano, intervenuta in collegamento video, ha dichiarato: "Abbiamo fornito chiarimenti agli attori interessati, un passaggio importante per far sì che tutti potessero cogliere le opportunità di questo bando. Ci tengo a ringraziare ancora una volta i componenti del tavolo regionale per l'attuazione della riforma del Terzo Settore per il lavoro costante per la promozione della misura sui territori e per il contributo dato in fase di stesura di questo avviso, che abbiamo migliorato rispetto alle precedenti edizioni”.

“Siamo felici di aver accolto la presentazione di PugliaCapitaleSociale 3.0 – sottolinea il presidente del Csv Foggia, Pasquale Marchese – in presenza nella nostra sede, da sempre spazio di collaborazione e confronto permanente delle associazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo Settore. L’intervento dell’assessora Barone, che ringraziamo per la disponibilità, e degli esperti che hanno risposto ai quesiti dei volontari siamo certi potranno ispirare nuovi interventi di cittadinanza attiva di cui il nostro territorio, in questo momento storico, ha particolare bisogno. Potremo, infatti, essere una comunità davvero solidale solo quando riusciremo a coinvolgere tutti i cittadini in progetti di legalità e di crescita civica e sociale. L'Avviso, con la linea A, scommette proprio sulla capacità delle organizzazioni di produrre capitale sociale. E non solo. In questi due anni circa di pandemia, in Capitanata l'attività del volontariato non si è mai fermata: un esercito di volontari ha fronteggiato le emergenze sociali ed assistenziali determinate dalla diffusione del Covid-19. Tuttavia, diverse realtà, per effetto delle disposizioni legate all'esigenza di contenere la diffusione del contagio, hanno faticato a garantire la continuità dei servizi e hanno riscontrato numerose difficoltà. In questo scenario, la seconda linea (B) di PugliaCapitaleSociale 3.0 può dare risposte importanti ai bisogni dell’associazionismo. Il nostro impegno è quello di stimolare e mettere in rete più energie e idee progettuali: le potenzialità ci sono tutte”.

"Foggia e la sua provincia - spiega Pasquale Ferrante del Coordinamento Forum Terzo Settore - rappresentano uno scrigno di energie preziosissimo per la nostra regione. Molte di esse hanno ancora bisogno di essere liberate ed il Terzo Settore rappresenta lo strumento e il metodo giusti perché questo accada. Puglia Capitale Sociale, in questa edizione 3.0, grazie alle modifiche introdotte è esattamente ciò di cui c'era bisogno nella fase storica che viviamo”.