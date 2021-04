Ataf Foggia, dal 3 maggio tornano i titoli di viaggio gratuiti per le categorie protette: si procede con in ordine alfabetico

Dopo la sospensione causata dalla zona rossa, ritorna la distribuzione dei titoli di viaggio gratuiti 2021 da parte di ATAF, destinati ai cittadini appartenenti alle categorie protette, in possesso del relativo tesserino. Il rilascio avverrà per tutto il mese di maggio, secondo una scrupolosa suddivisione alfabetica, di seguito riportata.

3 maggio: A, B; 4 maggio: C; 5 maggio: D; 6 maggio: E, F; 7 maggio: G, H, I, K.

Poi, la settimana successiva, 10 maggio: L; 11 maggio: M; 12 maggio: N; 13 maggio:O, P, Q; 14 maggio: R.

E, infine, 17 maggio: S; 18 maggio: T; 19 maggio: U, V, Z.

?Gli aventi diritto potranno recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio biglietteria del Terminal “Vincenzo Russo” di Piazzale Vittorio Veneto dal lunedì al venerdì, solo di mattina, dalle ore 8.30 alle 12.00.

?“Invitiamo ancora una volta gli utenti a rispettare rigorosamente il giorno assegnato, corrispondente alla iniziale del cognome e le disposizioni anti-Covid vigenti, indossando correttamente la mascherina”: - spiega ATAF SpA.

?Come previsto dall’art. 30 della Legge Regionale n. 18/2002 i biglietti gratuiti possono essere ritirati muniti della tessera attestante il possesso dei requisiti, rilasciata da ATAF, e di un documento di identità in corso di validità. Dovrà essere, inoltre, munito di delega chiunque ritiri le gratuità per conto di altri soggetti.