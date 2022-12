Angelo Basta rieletto segretario generale provinciale Flc Cgil

Angelo Basta rieletto segretario generale provinciale della Flc Cgil Foggia, che comprende i comparti della

Scuola, Università, Ricerca, Afam, Formazione professionale. L'elezione è avvenuta nell'ambito del V congresso.

"Veniamo da un periodo fino a poco tempo fa inimmaginabile, tra pandemia e guerra. Serve una politica che finalmente investa sulla conoscenza come avviene in altro Paesi. Soprattutto se pensiamo che enorme infatti è stato lo spreco di risorse economiche, chiaro segnale di improvvisazione nonostante i tentativi della Flc Cgil di proporre interventi mirati ed efficaci. L’estemporaneità che ha caratterizzato l’uso delle risorse non ha fatto altro che far emergere per l’ennesima volta l’assenza di un orizzonte programmatico chiaro di rilancio dei settori della conoscenza. Ma come aspettarsi qualcosa di diverso da un Paese che, stante i dati OCSE 2022 destina all’istruzione solo il 5,8% della spesa pubblica rispetto la media europea del 7%? Serve un cambio di rotta quindi e le nostre proposte non mancano", ha dichiarato Basta.

"Al livello provinciale abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro. L'ultima campagna Rsu ci ha confermato primo sindacato anche nella nostra provincia attestando un'affluenza al voto che ha toccato punte del 90 per cento a dimostrazione di quanto i lavoratori abbiano fiducia nel sindacato percepito come luogo di vera democrazia, dove ogni azione è volta davvero per la difesa dei diritti dei lavoratori. Così come grazie al nostro operato, mio e della segreteria uscente, che è stata anche riconfermata ovvero Giuseppe Ciuffreda, Annarita de Palma e Concetta Talamo, la Flc Foggia ha incrementato ulteriormente il proprio numero di iscritti. Questo grazie all azione di un gruppo solido e ben ramificata in tutta la provincia", continua.

"Scegliere di fare qui, a Foggia, questo congresso non è stato casuale. Ricordo che era il 2010 quando si tenne il II Congresso della Flc Cgil. Ricordo che proprio in quell’occasione Loredana Olivieri mi chiese di intervenire per la prima volta, come precario, a quel congresso che la elesse poi la nostra 'Segretaria'. Ecco, la sua passione e la sua lotta continua a difesa dei lavoratori, sempre dalla parte dei più deboli, sono stati da sempre un esempio per tutti noi, e lo sono ancora. Ecco, è a lei che così dedichiamo questo nostro congresso", conclude.