Nuovi lavori sulle strade statali: firmati cinque protocolli di legalità contro le infiltrazioni mafiose

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Foggia, un incontro finalizzato alla sottoscrizione dei protocolli di legalità relativi alle opere commissariate ricadenti nel territorio della provincia di Foggia. Il Prefetto, Maurizio Valiante, alla presenza del Direttore Tutela Aziendale di Anas Maria Dolores Rucci e del Responsabile della Struttura Territoriale Anas Puglia e Commissario Straordinario Vincenzo Marzi, hanno stipulato cinque Protocolli di Legalità atti al contrasto e alla prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata per le opere commissariate sulla SS 16 'Adriatica', la Ss 16 'Adriatica' / Ss 673 e Ss 89 'Garganica'.

Ss 16 'Adriatica'

Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia. L’intervento che si sviluppa per 22,5 km complessivi riguarda la SS16” Adriatica” nel tratto compreso tra la tangenziale di San Severo e la tangenziale di Foggia. In particolare, tra il km 651,000 ed il km 670,500, sarà confermata la sezione attuale della strada ad una sola corsia per senso di marcia ma la mole di traffico locale sarà alleggerita dalla realizzazione delle viabilità complanari. Ad ‘oggi è attualmente in corso la procedura di gara per l’individuazione dell’esecutore dei lavori.

Ss 16 “Adriatica” /Ss 673

Si tratta di interventi per la manutenzione per il recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia. Il cantiere avrà uno sviluppo complessivo di 20,8 km e sarà suddiviso in 3 lotti: dal km 16,540 al km 23,650 , dal casello autostradale al km 23,650 e dall’ innesto primo lotto Foggia-Cerignola al km 16,540. I lavori di manutenzione straordinaria riguardano in particolare la riqualificazione della pavimentazione e il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché il potenziamento delle barriere laterali di sicurezza e dello spartitraffico, il mantenimento delle opere in verde, l’installazione di segnaletica a messaggio variabile e il miglioramento degli impianti d’ illuminazione degli svincoli. Per i singoli lotti sono in corso di svolgimento le tre procedure di gara.

Ss 89 'Garganica'

I lavori riguarderanno la realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta da San Giovanni Rotondo al capoluogo Dauno - 1° stralcio – Manfredonia (km 172,000) - Aeroporto di Amendola (km 186,000). Il progetto della Garganica riguarderà in particolare il tratto, compreso tra il km 172,000 ed il km 186,000, attualmente a singola carreggiata, e si propone di realizzare il potenziamento dell’attuale statale, innalzandone lo standard di sicurezza e confort attraverso una nuova sezione a carreggiate separate. L’ammodernamento interesserà un tratto di circa 14 km e comprenderà i comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Ad oggi sono state disposte le attività necessarie e propedeutiche all’avvio dei lavori ed è attualmente in corso la procedura di gara. Gli stessi protocolli di legalità sono stati firmati anche dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dalle sigle sindacali dei lavoratori di categoria per quanto riguarda gli aspetti inerenti alle modalità di assunzione della manodopera e l’osservanza dei relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria.