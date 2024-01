La Wu-Tao tra le prime d'Italia: i piccoli talenti foggiani ottengono 14 medaglie agli interregionali di Taekwondo

Gennaio ha rappresentato per l'Asd Wu-Tao un mese agonistico di altissimo livello. Il sodalizio Depadova-Toscano continua a creare nuovi talenti di tutte l’età, concentrandosi principalmente su quelle tenere, che da mesi stanno ottenendo grandissimi risultati.

Il 20 e 21 gennaio scorsi, presso il palazzetto Palaroma di Montesilvano si sono tenuti i campionati interregionali di Taekwondo delle varie categorie con ben 50 società per un totale di 600 partecipanti. Presente anche la Wu-Tao vi ha preso parte conquistando 8 ori (Mattia Rinaldo, Nicole Accettulli, Chiara Accettulli, Luigi Leoneaurelio Avanzo, Serena carella, Nicola Leone e Matteo Silvestri), 3 argenti (Sunny Lobozzo, Greta Polignano, Giuseppe Silvestri) e 3 bronzi (Aurora Chiaro, Aurora Capozzi e Maurizio Iaccarino) classificandosi al 5° posto tra le società più forti d’Italia.

Questa competizione ha rinforzato ancor più il grande sacrificio e lavoro che i due tecnici Depadova-Toscano dedicano con altissima professionalità e devozione, ripagati dai genitori che osservano ed esprimono grande soddisfazione e fiducia nel duo tecnico. L'evento che si è svolto a Montesilvano ha visto sfoggiare tecnica, velocità e strategia tre componenti cardini per creare nuove promesse del taekwondo di nuova generazione oltre il segreto della Wu-Tao che sta nella efficacia della preparazione atletica. La Wu-Tao, archiviata la competizione abruzzese, è già al lavoro per il prossimo campionato in Lombardia, in programma il 3 e 4 febbraio, dove si cercherà di raggiungere il massimo risultato.