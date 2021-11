Un altro titolo italiano per i Saraceni di Lucera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Ennesimo strepitoso successo sportivo per I Saraceni di Lucera ai "Campionati Italiani Individuali e di Società Master di Campestre", che hanno avuto luogo a Palo del Colle (BA). Il grandissimo Atleta Leonardo Serena si è laureato Campione italiano di campestre per la sua categoria SM80 con il buon tempo di 22'23" sulla distanza di km.4, bissando la medaglia d'oro vinta sui mt.1500 in pista ai recenti Campionati Italiani di Rieti. Il campione Leonardo Serena, iscritto con I Saraceni Di Lucera del Presidente Lino Vetere, subito dopo aver tagliato vittoriosamente il traguardo, ha ricevuto i complimenti dal Campione Olimpionico di marcia Massimo Stano. Oltre a questa importantissima vittoria, I Saraceni di Lucera sono riusciti a piazzarsi come società al 22° posto nella classifica nazionale, grazie anche al prezioso contributo degli altri Saraceni che hanno partecipato: Lino Vetere, Gino Mastroluca, Rosanna Bianco, Graziano Colella, Filippo Torella e Gaetano Cilli.