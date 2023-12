I piccoli atleti della Wu Tao brillano al Torneo Open Dolomiti

Si è tenuto il 2 dicembre presso il palazzetto di Schio il ‘Torneo Open Dolomiti’, evento internazionale e interregionale organizzato dalla Fita. Alla rassegna hanno partecipato oltre 600 atleti e ben 66 società di taewkondo, con 15 regioni partecipanti e 4 nazioni straniere. Presente anche la Wu Tao di Foggia, diretta dal caposcuola Raffaele Toscano e dal tecnico e responsabile della programmazione specifica agonistica Annarita De Padova.

La Wu Tao è stata l’unica società del sud Italia ed unica società sportiva della Puglia, battendo molte delle società più accreditate nel contesto nazionale della suddetta manifestazione. Il team foggiano si è classificato al sesto posto dando lustro e immagine al comitato regionale Fita Puglia.

La Wu Tao si è presentata al torneo con 16 atleti, ottenendo ben 8 ori: (Accettulli Chiara, Montorio Giulia, Sunny Lobozzo, Maurizio Iaccarino, Rinaldo Mattia Mario, Capozzi Aurora, Chiarot Aurora, Bruno Danila), 3 argenti (Carella Serena, Accettulli Nicole, Polignano Greta) e 3 bronzi (Scarpiello Giuseppe, Cannone Sofia, Annecchino Melania).

Da non dimenticare Mario Scarpiello e Fabrizio Gentile che, pur non classificandosi nel medagliere, hanno dimostrato di avere stoffa e tecnica per il prossimo futuro.

Il sacrificio, la devozione, e la passione dei due tecnici, che da tempo promuovono in maniera eccellente il taewkondo di nuova generazione, sta dando i suoi frutti, ma tutto questo è legato al sacrificio che gli atleti della Wu Tao ogni giorno esprimono senza sosta, portando al limite il proprio corpo ed assaporando piano piano un eventuale obbiettivo nazionale.

I due Tecnici Toscano-De Padova si stanno già organizzando e programmando per gli imminenti tornei che si terranno a partire dai primi mesi del 2024. Inoltre, il tecnico Annarita De Padova spera che si possano avvicinare sempre di più bambini e ragazzi a questa fantastica disciplina.