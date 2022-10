Taekwondo, i piccoli talenti del team Smiraglia fanno incetta di medaglie ai campionati interregionali

Si è svolto lo scorso weekend a Minturno il campionato interregionale di Taekwondo Lazio Combact rivolto ai più piccoli e in particolare alle categorie beginners (6/7 anni), children (8/9 anni) e kids (10/11 anni). Ottimo risultato per il team Taekwondo Foggia Sport Area, che ha conquistato ben sette medaglie: l'oro è andato ad Aurora Chiarot, Luciano de Filippis e Mattia Frascaria; medaglia d'argento per Andrea Nota e Roberto Siccotti e bronzo per Marilù Magistro e Andrea Salvagna.

Per chi non conosce il taekwondo potrebbe pensare che un combattimento tra questi bambini consista in semplici scambi di tecniche e si meraviglierebbe molto se invece vedesse quello che avviene sul tatami tra questi atleti in erba; una grinta ed una preparazione atletica e tecnica pari a quella dei più grandi con in più la simpatia dei loro volti e di taluni loro gesti. Anche loro come gli agonisti cadetti, junior e senior si allenano tutti i giorni in palestra sotto lo sguardo vigile e attento del loro maestro Giuliano Smiraglia che impartisce i suoi consigli con l’esperienza e la pazienza che solo un allenatore con un passato da agonista può infondere e con la gratitudine dei loro genitori per la “disciplina” che viene loro insegnata.