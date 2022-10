Al via l’iniziativa nazionale 'Sport nei parchi-urban sport activity e weekend'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Al via l'iniziativa nazionale di Sport e Salute S.p.A in collaborazione con Anci e Comune di San Severo, denominata 'Sport nei parchi –– Urban Sport Activity e Weekend'. Il progetto nazionale, adottato dall’amministrazione comunale mira a realizzare attività motorie e sportive nel parco urbano a favore della cittadinanza.

Le Asd che svolgeranno le attività sono: Acsd Fitness family; Asd Em Fitness Boutique; Asd Pro.Gi.Ti. Bike Team; Asd Bike Squad; Asd Eagles e Asd Fidelis. Le Asd/Ssd aggiudicatarie del bando, si impegneranno ad offrire durante il weekend un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, terza età e soggetti fragili) all’interno del parco pubblico sito in via Attilio Lombardi.

Il progetto nazionale avrà una durata di 1 anno con due incontri mensili con cadenza quindicinale, sempre di sabato dalle 16.30 alle 19.30. Sabato primo ottobre c’è stato l’avvio delle attività con un grande successo di presenze e partecipanti alle varie discipline offerte dalle associazioni. Tabata, Wing Chun, ciclismo, calcio e attività motoria, sono state le prime attività proposte dalle associazioni alla presenza del Coordinatore Regionale di Sport e Salute Francesco Toscano, e dell’Assessore allo Sport del comune di San Severo.

Il coordinatore regionale entusiasta del numero di presenze e partecipanti ha espresso soddisfazione per l'interesse mostrato dalla cittadinanza e ringrazia l'amministrazione comunale per l'essersi prodigata per la manutenzione del parco sito in via A. Lombardi

Sabato 8 ottobre alle 16.30 ci sarà l'Inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco, dei rappresentanti di sport e salute e di tutti gli organi preposti. Il coordinatore di Sport e Salute, l’amministrazione comunale e le Asd vi invitano a questo imperdibile evento, in cui ai partecipanti verranno anche omaggiati dei gadget sportivi, non mancate.