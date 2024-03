Foggia sul podio della seconda prova nazionale Assoluti di sciabola con Mastrullo e Gargano

Si chiude con un altro secondo posto nella sciabola Assoluti, dopo quello ottenuto venerdì da Marco Mastrullo delle Fiamme Gialle nella gara maschile, il lungo fine settimana di Lucca – dedicato alla seconda prova nazionale di qualificazione Open e Under 20 – per la scherma pugliese.

A salire sul secondo gradino del podio nella gara femminile è stata Rebecca Gargano: l’atleta di origine campana in forza all’Aeronautica Militare, ma che si allena al Circolo Schermistico Dauno, ha messo in riga Cecilia Mazzanti della Virtus Bologna per 15-3, Valeria Fondi (Frascati Scherma) per 15-11, Michela Landi dell’Esercito per 15-12, Lucia Lucarini (Vigili del Fuoco) ancora per 15-12 e Mariella Viale delle Fiamme Oro all’ultima stoccata. Ultima stoccata che però le è stata fatale nella finale con Alessia Di Carlo, anche lei dell’Aeronautica Militare.

Da segnalare nella stessa prova il sesto posto di Gaia Carafa, da poco entrata a far parte del Centro Sportivo Carabinieri, fermata nei quarti di finale proprio da Alessia Di Carlo col punteggio di 15-13.

Torna a casa con un secondo posto anche lo sciabolatore Marco Mastrullo. L’atleta foggiano in forza alle Fiamme Gialle ha iniziato il suo percorso battendo 15-9 il messicano del Club Scherma Napoli Gibran Zea poi nei sedicesimi di finale ha regolato 15-10 Giosuè Testa della Scherma Ariccia; negli ottavi Mastrullo ha sconfitto 15-6 un altro schermidore foggiano, Francesco Bonsanto delle Fiamme Oro (primo dopo la fase a gironi, nono nella classifica finale); a seguire sono arrivati i successi per 15-11 nei quarti contro il padovano Antonio Tallarico (Petrarca Scherma) e per 15-13 su Dario Cavaliere del Centro Sportivo Esercito.

In finale Mastrullo si è arreso di fronte alla maggiore esperienza di Riccardo Nuccio, più grande di lui di ben dodici anni, con l’atleta delle Fiamme Oro che si è imposto per 15-7. Sul terzo gradino del podio, assieme a Cavaliere, è salito anche Daniele Franciosa dell’Aeronautica Militare.