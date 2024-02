La Notte dei Guerrieri: San Severo pronta a vibrare a colpi di kick-boxing

San Severo si prepara ad accogliere un evento che farà storia nel panorama dello sport locale. Sabato 17 Febbraio segnerà infatti l'arrivo della Notte dei Guerrieri, un evento imperdibile che farà tremare il Palasport 'Falcone e Borsellino'.

L'atmosfera sarà carica di energia, pronta a esplodere in 11 match di kick-boxing, con il match principale che vede il ritorno sul ring del sanseverese Giovanni Verga. Dopo 9 anni di assenza, ma con un palmares impressionante, che include il titolo di campione regionale nel 2006, campione italiano nel 2008 e 2009, nonché campione intercontinentale nel 2010, con oltre 50 match, di cui molti vinti per K.O., Verga questo sabato si giocherà il titolo di campione italiano di kick-boxing.

L’avversario che si troverà di fronte sarà Michele Del Priore, un abile combattente all’attivo foggiano, pronto altrettanto a dare tutto per questo ambito titolo. Sarà uno scontro epico, carico di tensione e passione, che vedrà due giganti di questo sport sfidarsi per la gloria nazionale. Una sfida tutta casalinga che promette scintille e tensione dal primo all'ultimo round. Ma le sorprese non finiscono qui. Anche William Pietrantuoni, un altro talentuoso e promettente atleta sanseverese, si giocherà il titolo italiano di kick-boxing nella categoria dei 60 kg. Sarà una sfida avvincente e carica di adrenalina che aggiungerà ulteriore eccitazione alla già entusiasmante Notte dei Guerrieri. Inoltre, l'evento non sarà solo una vetrina per i professionisti, ma vedrà anche la partecipazione di due promettenti atleti dilettanti di San Severo, Erika Vigliotti e Cristian Presutto.

Terranno due incontri emozionanti che promettono di accendere ulteriormente gli animi dei tifosi presenti. Ma c'è di più: l'evento sarà trasmesso in diretta su Sky, portando così l'eccezionalità del nostro evento, oltre che la forza e l'abilità dei nostri atleti su tutto il territorio nazionale e oltre. Uno spettacolo da non perdere! Il Palasport non sarà solo il teatro di combattimenti epici, ma sarà uno spettacolo a tutto tondo. Infatti sarà trasformato in un'arena all'Americana.

Un Led Wall gigante illuminerà la scena, mentre una passerella avvolta da fumo, fuoco e fiamme farà da cornice agli atleti. Sarà uno spettacolo che farà scatenare l'adrenalina degli spettatori, arricchito da effetti speciali che faranno vibrare le emozioni dall'inizio alla fine.

I biglietti (in prevendita) sono ancora disponibili in due categorie: Tavolo bordo ring e Tribuna. Chi opterà per il tavolo bordo ring avrà incluso un ricco apericena firmato "De Gustibus" al prezzo speciale di 25€.

Per chi preferirà la tribuna, il prezzo sarà di soli 10€. Prezzi a cui verrà aggiunto un costo supplementare se acquistati, al momento, alla biglietteria del Palasport.

I biglietti rimasti sono ancora acquistabili presso la Palestra Martial Arts Academy San Severo, la Tabaccheria De Letteriis, il Bar Pretty Woman, il Bar Dello Sport ed il centro Pit Stop di Valentino Ricci.

Per ulteriori dettagli, anticipazioni e curiosità, visita la pagina @TeamVerga su Facebook e Instagram. San Severo è pronta a vivere una serata indimenticabile, fatta di coraggio, determinazione e spettacolo.