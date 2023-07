Mondiali di scherma 2023: Foggia fa il tifo per Samele, Criscio e Battiston

Sono state diramate le convocazioni per i Campionati del Mondo Assoluti Milano 2023, in programma dal 22 al 30 luglio sulle pedane della Fiera MiCo e validi anche per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno.

Tra i convocati scelti dal CT di sciabola Nicola Zanotti figurano tre atleti legati alla Puglia: si tratta del veterano Luigi Samele, foggiano in forza alle Fiamme Gialle, e in campo femminile di Martina Criscio, foggiana delle Fiamme Oro, e di Michela Battiston, friulana tesserata per l’Aeronautica Militare e che si allena al Circolo Schermistico Dauno.

Il Mondiale di Milano sarà aperto, dal 22 al 24 luglio, dalle fasi preliminari delle prove individuali da cui sono esentati per diritto di ranking tutti gli atleti che rientrano tra i top 16 delle classifiche internazionali: è il caso, ad esempio, di Samele (terzo nel ranking di sciabola maschile), Criscio e Battiston (rispettivamente ottava e dodicesima nella sciabola femminile). Da martedì 25 luglio, giorno della cerimonia d’apertura che avverrà a partire dalle 17,25 alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, e fino a giovedì 27 si assegnano le medaglie nelle gare individuali; nelle ultime tre giornate, dal 28 al 30 luglio, si disputano le fasi finali delle gare a squadre.

Scenderà dunque per primo in pedana Luigi Samele poiché martedì 25, giorno del suo 36° compleanno, è in programma il tabellone principale di sciabola maschile; giovedì 27 toccherà invece a Martina Criscio e Michela Battiston. Le gare a squadre sono in programma giovedì 27 e venerdì 28 per il team di sciabola maschile (formato anche da Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè) mentre sabato 29 e domenica 30 luglio, giornata di chiusura della rassegna iridata, è la volta della sciabola femminile (con Criscio e Battiston in pedana anche Rossella Gregorio e Chiara Mormile).