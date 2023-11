Marco Materazzi ad Apricena: testimonial d'eccezione per l'inaugurazione del nuovo campo da calcio a 7

Un nuovo campo da calcio a 7 nasce in zona Sacra Famiglia: si tratta di una nuovissima infrastruttura sportiva realizzata a seguito della candidatura del Comune di Apricena a bandi della Regione Puglia e finanziata interamente con fondi regionali.

"La realizzazione di questa opera è il segnale che la nostra Amministrazione Comunale è impegnata nello sforzo costante di riqualificare tutti i quartieri della Città, senza lasciare indietro nessuno, puntando al benessere e all’educazione delle future generazioni, veicolando i valori di aggregazione e solidarietà attraverso lo sport.Il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione Comunale Antonio Potenza per le infrastrutture sportive e di inclusione sociale non ha precedenti", dichiarano l'assessore allo Sport Nino Specchiulli e il sindaco di Apricena Antonio Potenza.

Per l’inaugurazione del campo, in programma per il prossimo 14 dicembre 2023 con inizio alle ore 17, è stato organizzato un quadrangolare di calcio tra vecchie glorie del calcio apricenese, Forze dell’Ordine, amministratori e dipendenti comunali. Super ospiti due testimonial d'eccezione Marco Materazzi, ex calciatore di Serie A e Campione del Mondo nel 2006, ed il concittadino Alessandro Potenza, anch’egli giocatore di Serie A e Campione della nazionale italiana under 21 nel 2004.

"Sarà questa un’occasione unica per stare insieme alle famiglie ed ai ragazzi della nostra Città e condividere i valori che solo l’aggregazione sportiva può veicolare ai nostri giovanissimi concittadini".