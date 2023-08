La Coppa Italia Giovanile di mountain bike arriva sul Gargano

Weekend all’insegna dello sport a San Giovanni Rotondo. La città di San Pio, sabato 26 (ore 15-19) e domenica 27 agosto (ore 9-14) ospiterà la ‘Cross Country del Gargano’, quarta prova di Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country riservata agli esordienti e agli allievi.

Il percorso di tre chilometri e mezzo si snoda tra le piste del Poggio Trail Center (Contrada Croce del Quarto), all'ombra della pineta e lungo la panoramica Valle Grande con affaccio sul Golfo di Manfredonia. Si tratta di un tracciato tecnico e divertente, fondo compatto di terra rossa per la parte delle piste pump e roccioso per l'area esterna. Si tratta di una passerella fra le più importanti per i giovani talentuosi del fuoristrada nazionale che parteciperanno con le rappresentative dei comitati regionali della Federciclismo.

L'assegnazione di questa importante manifestazione all’Asd Mtb Puglia, invece, viene salutata come un importante riconoscimento e un attestato di stima da parte della Federazione Ciclistica Italiana nei confronti delle capacità organizzative del Gargano e del consigliere regionale Francesco Velluto.