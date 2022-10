Il Foggia a Viterbo per la prova di maturità

Scossa dalle vicende extracalcistiche accadute in settimana e che hanno coinvolto patron Canoninco, la pattuglia rossonera di mister Gallo è chiamata a dare continuità di risultati e, soprattutto, a dare prova di temperamento sotto il piano psicologico. Alle 14:30 al “Rocchi” di Viterbo, il Foggia affronterà una diretta concorrente nella, si spera ancora per poco, corsa salvezza. I laziali sono allenati dall’ex rossonero Giacomo Filippi, una carriera da secondo di Boscaglia prima di firmare in estate con la Viterbese. I gialloblu hanno finora raccolto dieci punti frutto di due vittorie (la prima di queste arrivata solo alla settima giornata a Monopoli) e quattro pareggi. Quattro sono state anche le sconfitte subite per un totale di nove gol fatti e 14 incassati. Bene in Coppa Italia di Serie C dove i laziali hanno eliminato il San Donato Tavernelle per 2-0 e, già mercoledì, affronteranno il Giugliano tra le mura amiche. La rosa della Viterbese può contare su elementi di esperienza come l’ex Foggia Fumagalli tra i pali, ormai quarantenne, Ricci e Semenzato in difesa, Mungo a centrocampo e la coppia Polidori-Volpicelli in attacco. A questi elementi si sono aggiunti, tra gli altri, Manarelli dalla Paganese, Monteagudo ex Catania e Riggio dalla Fidelis Andria in difesa; Mbaye in mediana dalla Fermana e Marotta in attacco dal Modena. Cannoniere della squadra è l’attaccante Polidori con tre centri (a segno anche in Coppa assieme al difensore Rodio), seguito dall’interessante centrocampista classe 2004 D’Uffizi con due gol. Una marcatura a testa per Monteagudo, per l’esterno Nesta e per Marotta e Volpicelli, che sarà assente per squalifica.



Sarà il terzo match a Viterbo, negli ultimi vent’anni, tra le due squadre. Nella stagione 2020/2021 in Serie C, Foggia “corsaro” grazie a un rigore trasformato da Rocca. Nel 2003/2004, nell’allora C1, terminò in parità con il vantaggio dauno di Del Core e il pareggio laziale di Martinetti.

Arbitro dell’incontro sarà Enrico Maggio di Lodi.

Di seguito l’attuale rosa della Viterbese. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

VITERBESE – Allenatore: Giacomo Filippi

PORTIERI

77 - Luca Bisogno (Confermato – 2000) (10/-10)

1 - Ermanno Fumagalli (Confermato – 1982) (17/-17 + 19/-20 nel Seregno)



DIFENSORI

3 - Matteo Fracassini (Proveniente dal Fiorenzuola – 2000) (5/0 + 7/0 nella Viterbese)

20 - Davide Manarelli (Proveniente dalla Paganese – 2002) (25/0)

27 - Filippo Marenco (Confermato – 2003) (13/0)

2 - Juan Monteagudo (Proveniente dal Catania – 1995) (*/*)

13 - Luca Ricci (Confermato – 1989) (15/0 + 17/1 nella Pistoiese)

14 - Cristian Riggio (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1996) (14/0 + 4/0 nel Monopoli)

4 - Gabriel Santoni (Proveniente dall’Albalonga – 2001) (31/0)

11 - Daniel Semenzato (Confermato – 1987) (16/0 + 0/0 nel Bari)

Antonio Vespa (Proveniente dal Foligno – 2004) (22/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Simone Andreis (Proveniente dal Rimini – 2001) (26/1)

16 - Davide Di Cairano (Proveniente dall’Albalonga – 2000) (29/1)

15 - Simone D’Uffizi (Confermato – 2004) (4/0)

24 - Malick Mbaye (Proveniente dalla Fermana – 1995) (32/1)

8 - Linas Megalaitis (Confermato – 1998) (32/2)

10 - Domenico Mungo (Confermato – 1993) (14/2 + 16/1 nel Teramo)

35 - Gianmarco Nesta (Proveniente dal Lecco – 2000) (13/1 + 0/0 nella Ternana)

25 - Francesco Rodio (Proveniente dalla Fermana – 2001) (23/0)



ATTACCANTI

9 - Alessandro Marotta (Proveniente dal Modena – 1986) (8/2)

18 - Alessandro Polidori (Confermato – 1992) (16/3 + 16/1 nel Monterosi)

28 - Marco Simonelli (Proveniente dalla Fermana – 2000) (6/0 + 12/0 nella Viterbese)

7 - Emilio Volpicelli (Confermato – 1992) (37/14)

FUORI LISTA

Daniel Pavlev (D) (Confermato – 2000) (25/1)