Virtus Francavilla-Foggia 1-0: le pagelle dei rossoneri

Inquientante. Lo è la situazione attuale del Foggia, che in caso di successo del Monopoli con il Catania sarebbe ufficialmente in zona playout. Inquietante, come la sconfitta in casa di una squadra (la Virtus Francavilla) che non vinceva da due mesi e che nel secondo tempo non ha praticamente mai oltrepassato la propria metà campo. Ciononostante, i rossoneri non sono riusciti a portar via neppure un punto. Inquietante, come le dichiarazioni post-gara del direttore generale Milillo, che si è detto fiducioso per il buon secondo tempo, rimarcando l'importanza dei quattro colpi in entrata (sottacendo però gli otto movimenti in uscita) e lasciando intendere che non ci saranno altri grossi scossoni. Il tutto al termine di una gara alla quale il Foggia si è presentato con Vezzoni esterno d'attacco, e una panchina infarcita di ragazzini, più due under poco utilizzati, più Idrissou e Antonacci (un attaccante con limiti tecnici evidenti e un terzino proveniente dalla serie D), ai quali Cicioni si è dovuto affidare nei minuti finali. Fiducia in una rosa a corto di qualità, ma anche di uomini, nella speranza che i guai muscolari occorsi a Di Noia e Carillo siano roba di poco conto. Come tentare di riscaldare l'uomo più alto del mondo con la copertina di un neonato. La realtà, invece, suggerisce ben altro. Per esempio, almeno un innesto per reparto, e di qualità. Perché le scellerate scelte dello scorso mercato invernale - quando la rosa fu pesantemente ridotta - sono costate una finale playoff (al netto delle cervellotiche decisioni arbitrali); il medesimo modus operandi, stavolta, potrebbe costare il professionismo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Branduani 7; Dutu 6; Molnar 6,5 Monteagudo 6; Carella 5,5 (30’st De Marino 6) Macca 6 (15’st Garofalo 6) Risolo 6 Di Marco 6.5 Ingrosso 6.5 (39’st Gasbarro s.v.); Artistico 7 Polidori 6. A disposizione: Carretta, Lucatelli, Agostinelli, Nicoli, Serio, Vapore, Cardoselli, Fekete, Giovinco. Allenatore: Occhiuzzi 6,5

FOGGIA (4-3-3) Perina 6,5; Salines 5 Riccardi 6 Carillo 5 (25’st Papazov 6) Rizzo 6; Tascone 6,5 Di Noia 6 (1’st Odjer 6) Martini 5 (44’st Idrissou s.v.); Vezzoni 6 (44’st Antonacci s.v.) Tonin 6 Millico 6,5. A disposizione: Nobile, Castaldi, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Rossi, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cicioni (Cudini squalificato) 5,5

Arbitro: Ancora 6

Assistenti: Lipari 6 - Piatti 6

Perina 6,5 - Un paio di ottime chiusure nella prima frazione. Seguirà una ripresa di sbadigli e speranze.

Salines 5 - L'auspicio è che sia semplicemente un momento no, dopo un girone di andata di livello. Ma trasmette la sensazione che da esterno a quattro faccia più fatica sia ad attaccare, che a difendere. Le più importanti occasioni (gol incluso) della Virtus nascono dal suo fronte, e lui è sempre fuori posizione.

Riccardi 6 - Sta lontano dai guai, mostrando anzi un pizzico di sicurezza in più. Chiude da leader difensivo, quando l'adduttore (sembra) di Carillo fa scattare l'allarme.

Carillo 5 - Il guaio muscolare chiude anzitempo una gara macchiata dal gol che Artistico realizza incenerendolo sul tempo. Peccato (25’st Papazov 6 - Poco meno di mezz'ora di tranquillità, anche perché il Francavilla hanno totalmente rinunciato ad attaccare).

Rizzo 6 - Mette da parte le angosce di una settimana fa e ritrova un briciolo di serenità. Metterebbe a referto pure un assist in avvio, ma Branduani è super sulla capocciata di Vezzoni.

Tascone 6,5 - Trasmette la per nulla incoraggiante impressione di predicare nel deserto. Tenta di prendersi in mano il centrocampo e la squadra, assurgendo a ruolo di tuttocampista e non solo. Impegna Branduani un minuto prima del gol di Artistico. Anche nel forcing finale è quello che ha i cavi per l'avviamento di una batteria che però è troppo scarica.

Di Noia 6 - Rientra dal castigo rimediato a Giugliano. Agisce da play, provando a fare cose semplici. Deve limitarsi ulteriormente quando il muscolo gli tira (1’st Odjer 6 - Sarebbe in partenza da settimane, però quando lo metti in campo lui il suo lo fa. Si muove molto, anche più del consueto, cercando di sovente la conclusione e pure l'assist dalle fasce).

Martini 5 - Poca qualità, nullo negli inserimenti. Anche in interdizione è estremamente leggero (44’st Idrissou s.v. - Pronti via, rincorre un avversario e lo affossa. Giallo. Magari lo diventerà (lo speriamo per lui), ma attualmente non sembra affatto un giocatore di serie C. E non andiamo oltre nel giudizio).

Vezzoni 6 - Si presta a fare l'esterno d'attacco, perché la rosa è quella e alternative non ce ne sono. Potrebbe determinare subito, con un grande inserimento e una altrettanto bella conclusione di testa, ma Branduani gli dice no. Cerca in tutti i modi di far sentire la presenza in area, in qualche modo ci riesce pure. Ma una squadra che vuol fare gol avrebbe bisogno di attaccanti veri, non di un quinto-terzino adattato (44’st Antonacci s.v.).

Tonin 6 - Sufficienza per la generosità e la bella giocata che lo conduce al tiro (e Branduani alla parata). Nel primo tempo è praticamente invisibile, a parte un tiro formato ricotta che a stento arriva tra le mani di Branduani.

Millico 6,5 - A volte esagera con gli arzigogoli, ma senza un compagno che parli la sua stessa lingua, diventa dura non affidarsi ai solipsismi. È comunque l'uomo più pericoloso sul quale la Virtus concentra le maggiori attenzioni.

Cicioni (Cudini squalificato) 5,5 - Dare colpe all'allenatore in questo momento vuol dire avere una visione della realtà un po' alterata. La squadra è allo sbando mentalmente (per quanto, la reazione nella ripresa avrebbe meritato un epilogo più morbido), ma è soprattutto povera tecnicamente. Si auguri (come ce lo auguriamo noi) che le dichiarazioni di Milillo non trovino conferme nella realtà. Perché alla squadra servono innesti. Tanti. Di qualità. E subito. Non qualcosa.