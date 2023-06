Ufficiale: Pazienza non è più l'allenatore del Cerignola

Serie C Girone C

L'Audace Cerignola comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Michele Pazienza. Con lui salutano anche l’allenatore in seconda Antonio La Porta e il preparatore atletico Leandro Zoila.

Dopo lo stop del campionato di Serie D per pandemia, nell’estate 2020, arriva sulla panchina gialloblu, conquistando nella stagione calcistica 2020/21 un lusinghiero 7° posto, sfiorando di poco la qualificazione ai play-off. Nella stagione 2021/22 è l’allenatore dello storico ritorno dell’Audace Cerignola in serie C dopo 85 anni dall’ultima promozione. Tornato nel professionismo raggiunge con noi la quinta posizione, staccando il visto per i play-off di girone sino a conseguire la qualificazione alla fase nazionale, tra le prime otto compagini d’Italia a contendersi un posto per la serie B.

Il tecnico, a margine della stagione appena trascorsa, aveva manifestato la propria legittima volontà di concedersi una nuova esperienza professionale.

“Sono a ringraziare e a salutare mister Michele Pazienza per la serietà, la professionalità e l’impegno profuso in questi anni alla guida tecnica dell’Audace Cerignola – commenta il presidente Nicola Grieco. Non potrò mai dimenticare quanto costruito insieme oltre al rapporto di fiducia reciproca e smisurata di questi anni. Un lavoro che ci ha portati a conquistare la serie C e a distinguerci quale matricola in un campionato nuovo e insito di difficoltà che ci ha visti approdare alla fase nazionale tra i migliori club d’Italia. A mister Pazienza auguro le migliori fortune e il futuro più roseo”.

Pazienza sarà presumibilmente il nuovo allenatore del Crotone, società dove troverebbe un altro ex Foggia come Beppe Di Bari nel ruolo di direttore sportivo. Adesso il "diesse" Elio Di Toro dovrà chiudere entro la settimana con il successore del tecnico sanseverese. In pole Leonardo Colucci, cerignolano doc, e reduce dall'esperienza conclusasi anzitempo con la Juve Stabia nella passata stagione.