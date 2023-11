Manfredonia a caccia di conferme in casa del Rotonda

Forte della prima vittoria stagionale al Miramare, il Manfredonia di mister Cinque deve assolutamente dare segnali confortanti domenica alle 14:30 sul campo del Rotonda. I lucani hanno diciannove punti frutto di cinque vittorie e quattro pareggi. Quattro anche le sconfitte subite per un totale di quindici reti realizzate e quindici subite. In casa, finora, due vittorie, un pareggio e tre sconfitte per 6 gol messi a segno e otto incassati. I lucani di mister Giuseppe Pagana provengono da tre successi di fila che hanno interrotto un digiuno iniziato alla terza di campionato dopo aver vinto le prime due gare nel torneo. Cannoniere della squadra, decisamente ricca di stranieri, è l’attaccante Fernandez con sette reti. A seguire il centrocampista Cajazzo a quota quattro. Un gol ciascuno per il difensore Callegari e per i centrocampisti Barile e Cozza.