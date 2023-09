Al Miramare (chiuso) arriva il Team Altamura

La presentazione ufficiale della squadra prevista ieri è saltata per "allerta meteo". Poche ore dopo arrivava la notizia (e non la pioggia) che era nell'aria: il Miramare potrà sì ospitare le gare interne del Manfredonia ma a porte chiuse. Tegola per i tifosi che si aspettavano di poter sostenere la propria squadra. Ma, al tempo stesso, una notizia che non arriva inaspettata: il Miramare è al centro di una complessa vicenda di regole da rispettare (sin troppo rigide considerando "campi sportivi" messi decisamente peggio ma aperti al pubblico tanto in Serie C quanto in Serie D), di polemiche continue e, probabilmente, anche lo "specchio" del caos amministrativo che regna a Palazzo Celestini.

Ma non c'è tempo per le recriminazioni. Domani alle 16 arriva il Team Altamura (diretta streaming sulla pagina Facebook del Manfredonia). E i sipontini devo rispondere alla sconfitta subita sette giorni fa a Martina Franca.

L’avversario, tuttavia, è cliente assai scomodo considerato che il Team Altamura, dal canto suo, punto dritto alla zona play-off. E domenica, grazie al tandem Loiodice-Lattanzio, gli altamurani hanno già messo le cose in chiaro in casa contro la Gelbison (2-1 il finale). I biancorossi, che hanno affidato la panchina all’esperto Domenico Giacomarro, hanno indubbiamente costruito una rosa di categoria. Al nucleo di base costituito dai confermati Spina tra i pali, Bertolo, Cascella, Colella, Errico e Mattera in difesa; Bolognese e Dipinto in mediana e Molinaro in attacco, si sono aggiunti non pochi volti nuovi, alcuni dei quali under provenienti da squadre dove sono stati titolari nella passata stagione: è il caso dei centrocampisti Cutrona dalla Sancataldese, D’Innocenzo dal Chieti, Grande dal Lavello, Maccioni dal Barletta e Mayr dalla Virtus Bolzano (prima che a gennaio se lo accaparrasse il Sudtirol). Né sono mancati gli arrivi di elementi di categoria come Petta in difesa dal Barletta, Kharmoud dal Gravina e Logoluso dal Potenza a centrocampo; il tandem Lattanzio-Loiodice dal Barletta, D’Angelo dal Picerno e Scardina dal Fiorenzuola in attacco. Insomma: una squadra apparentemente senza punti deboli.

Arbitro dell’incontro sarà Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.

Di seguito l’attuale rosa del Team Altamura. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

TEAM ALTAMURA – Allenatore: Domenico Giacomarro

PORTIERI

Giuseppe Cervellera (Proveniente dal Sorrento – 2004) (1/-0 + 0/-0 nel Sangiuliano)

Joao Fernandes (Provenienza sconosciuta - 2005)

Michele Siressi (Confermato – 2004) (0/-0)

Alberto Spina (Confermato – 2003) (28/-27)



DIFENSORI

Francesco Bertolo (Confermato – 1991) (30/1)

Renato Cascella (Confermato – 2004) (16/0 + 2/0 nel Monopoli)

Silvio Colella (Confermato – 2002) (13/0)

Giovanni Errico (Confermato – 2000) (8/1)

Giuseppe Mattera (Confermato – 1983) (28/2)

Giuseppe Parisi (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2005) (0/0)

Andrea Petta (Proveniente dal Barletta – 1992) (30/2)



CENTROCAMPISTI

Simone Bolognese (Confermato – 1999) (33/1)

Giovanni Cutrona (Proveniente dalla Sancataldese – 2004) (28/1)

Francesco D’Innocenzo (Proveniente dal Chieti – 2004) (23/0)

Nicola Dipinto (Confermato – 2002) (26/3)

Michele Grande (Proveniente dal Lavello – 2003) (33/1)

Anas Kharmoud (Proveniente dal Gravina – 2000) (32/3)

Gaetano Logoluso (Proveniente dal Potenza – 1997) (21/1)

Matteo Maccioni (Proveniente dal Barletta – 2004) (28/3)

Noah Mayr (Proveniente dal Sudtirol – 2004) (0/0 + 17/4 nel Virtus Bolzano)

Lorenzo Mariano (Proveniente dal Lecce – 2005) (27/1 nell’Under 18)



ATTACCANTI

Giuseppe Battimelli (Proveniente dal Foggia – 2005) (2/0)

Alessandro Bersaglia (Proveniente dalla Viterbese – 2004) (1/0)

Massimo D’Angelo (Proveniente dal Picerno – 1990) (25/2)

Carlo Esposito (Proveniente dalla Salernitana – 2005)

Riccardo Lattanzio (Proveniente dal Barletta – 1989) (32/7)

Nicola Loiodice (Proveniente dal Barletta – 1992) (34/10)

Salvatore Molinaro (Confermato – 1998) (33/15)

Filippo Scardina (Proveniente dal Fiorenzuola – 1992) (15/1)

Alessandro Tataru (Proveniente dal Monopoli – 2004) (29/2 nella Primavera)

Arrivi: G.Cervellera (por, 04, Sorrento); G.Parisi (dif, 05, Virtus Francavilla); A.Petta (dif, 92, Barletta); G.Cutrona (cen, 04, Sancataldese); F.D’Innocenzo (cen, 04, Chieti); M.Grande (cen, 03, Lavello); A.Kharmoud (cen, 00, Gravina); G.Logoluso (cen, 97, Potenza); M.Maccioni (cen, 04, Barletta); N.Mayr (cen, 04, Sudtirol); L.Mariano (cen, 05, Lecce); G.Battimelli (att, 05, Foggia); A.Bersaglia (att, 04, Viterbese); M.D’Angelo (att, 90, Picerno); C.Esposito (att, 05, Salernitana); R.Lattanzio (att, 89, Barletta); N.Loiodice (att, 92, Barletta); F.Scardina (att, 92, Fiorenzuola); A.Tataru (att, 04, Monopoli)

Partenze: M.Guido (por, 01, Barletta); V.Lacassia (dif, 02, Barletta); M.Schiavino (dif, 93, Palmese); A.Sepe (dif, 92, Matera); G.Venanzio (dif, 05, Barletta); R.Casiello (cen, 98, Gelbison); F.Denora (cen, 04); F.Ganci (cen, 88, Fasano); A.Murtas (cen, 04, Nocerina); T.Prinari (cen, 95); A.Serra (cen, 03, Lamezia Terme); A.Caputo (att, 91, Barletta); A.Croce (att, 86, Gelbison); A.Letizia (att, 04); F.Sosa (att, 95, Audace Cerignola)