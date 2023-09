Manfredonia a Fasano per togliere lo zero in classifica

Impegno non facile per il Manfredonia, ancora fermo a quota zero in classifica e frastornato dal rovescio casalingo contro l’Altamura per 3-1 di domenica scorsa. La squadra di mister Cinque farà visita al Fasano al “Vito Curlo” alle 16.

I fasanesi sono reduci dalla corposa vittoria esterna sul campo del Gallipoli per 4-1 (a segno Ganci con una doppietta, Brignola e Battista) e avranno tutta l’intenzione di regalare ai propri tifosi la prima vittoria in casa in campionato e in un derby dopo il pari a reti bianche dell’esordio contro il Matera. In Coppa Italia D, qualificazione ottenuta ai danni del Team Altamura per 2-1 (a segno Battista e Idoyaga).

Il Fasano ha affidato la panchina a Luca Tiozzo, per una parte della scorsa stagione alla guida del Cjarlins Muzane, e si è presentato ai nastri di partenza del campionato con un organico sicuramente rinnovato, ma dove non sono mancate le conferme di Aprile in difesa; Amoruso, Bianchini, Calabria e Lezzi in mediana; Battista e Losavio in attacco. Tra i volti nuovi, l’ex Primavera del Foggia Illuzzi tra i pali; Brignola dal Castrovillari, l’ex di turno Conticchio, Esposito dalla Mariglianese e un altro ex Foggia, Pambianchi, in difesa; Ganci (un ritorno) dall’Altamura e Triarico dal Brindisi a centrocampo; Capristo dal Fabriano e Dorato dal Castrovillari in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Andrea Recupero di Lecce.

Di seguito l’attuale rosa del Fasano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

FASANO – Allenatore: Luca Tiozzo

PORTIERI

Francesco Illuzzi (Proveniente dal Foggia – 2004) (0/-0)

Roman Lazar (Proveniente dall’Adriese – 2004) (10/-13)



DIFENSORI

Giancarlo Aprile (Confermato – 1999) (20/0)

Jacopo Barellini (inattivo – 1999)

Raffaele Brignola (Proveniente dal Castrovillari – 2004) (33/1)

Luigi Conticchio (Proveniente dal Manfredonia – 2003) (19/2)

Nicolas Delmonte (Proveniente dal Real Balompedica Linense – 1989) (34/1)

Umberto Esposito (Proveniente dalla Mariglianese – 2004) (19/0)

Antonio Loconsole (Confermato – 2005) (1/0)

Samuele Manfredi (Confermato – 2005) (9/0)

Alfonso Palladino (Proveniente dalla Palmese – 2005)

Francesco Pambianchi (Proveniente dal Casarano – 1989) (20/0)



CENTROCAMPISTI

Alessio Amoruso (Confermato – 2003) (7/0 + 9/0 nel Francavilla)

Giancarlo Bianchini (Confermato – 1997) (30/3)

Emanuele Calabria (Confermato – 2003) (27/1)

Facundo Ganci (Proveniente dal Team Altamura – 1988) (29/0)

Giacomo Lezzi (Confermato – 1999) (21/0)

Vittorio Triarico (Proveniente dal Brindisi – 1989) (13/1)



ATTACCANTI

Ignazio Battista (Confermato – 1997) (32/5)

Andrea Capristo (Proveniente dal Fabriano Cerreto – 1998) (6/1 + 11/2 nel Castrovillari)

Santiago Dorato (Proveniente dal Castrovillari – 1988) (29/4)

Lucas Idoyaga (Proveniente dall’Igea Virtus – 1998) (*/21)

Francesco Losavio (Confermato – 2001) (16/1 + 7/1 nel Bitonto)

Bertony Renelus (Proveniente dall’Afro Napoli – 2002)