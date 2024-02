Foggia imbarazzante, i rossoneri fanno risorgere anche la Turris

Serie C Girone C

23 dicembre 2023. Non è stata solo l'antivigilia dell'ultimo Natale, ma anche il giorno in cui il Foggia ha vinto la sua ultima gara in campionato.

Da allora, sono arrivate cinque sconfitte e un pareggio, peraltro ottenuto malgrado il beneficio della superiorità numerica durato oltre un'ora. Un magro bottino che i satanelli condividevano con la Turris, ennesima squadra che ritrova la vittoria scacciacrisi contro i rossoneri.

Un gol per tempo sono bastati alla squadra di Menichini per far propria la contesa in una partita avara di emozioni che ha visto prevalere la squadra meno brutta.

Pessima la prestazione della squadra di Cudini, senza idee e mordente, con un Millico poco ispirato e un Santaniello isolato.

Proprio l'attaccante è stato, suo malgrado, protagonista in negativo in occasione del primo gol: sua la deviazione che ha reso la punizione di D'Auria imparabile per Perina.

Maggiori sono state le colpe dell'estremo difensore rossonero nell'azione del raddoppio nella ripresa di Pugliese.

Per il Foggia, una sola occasione degna di nota al 72' con Santaniello, vicino al gol dell'ex con un bel colpo di testa su assist di Rizzo.