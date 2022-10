Il Foggia a Taranto per risorgere. Senza scusanti

A inizio stagione Taranto-Foggia, sulla carta, doveva essere un derby sicuramente infuocato per la rivalità tra ionici e dauni. Ma anche l’occasione per fare bottino pieno per i rossoneri contro un avversario decisamente alla portata. Oggi, Taranto-Foggia, sembra assurdo dirlo, è uno scontro in chiave salvezza tra due squadre che hanno iniziato come peggio non si poteva il proprio campionato.

I rossoblu hanno già cambiato allenatore e direttore sportivo: fuori Di Costanzo e Dionisio, dentro Eziolino Capuano (ex, fugace, di turno) in panchina e Luca Evangelisti nel ruolo di “diesse”. Il presidente Giove ha anche cercato di rimediare agli errori commessi in estate, in sede di calciomercato, cercando di conferire maggior spessore tecnico ed esperienza a una compagine che era stata costruita al risparmio. E così, negli ultimissimi giorni, sono arrivati Vannucchi tra i pali, ex Padova, Raicevic in attacco, ex Piacenza, e Chapi Romano, centrocampista argentino.

Il Taranto, penultimo in classifica assieme a Fidelis e Viterbese, ha la peggior difesa del torneo con 14 gol subiti (il Foggia ne ha presi 13), ha perso tre incontri su quattro ma, per lo meno, ha segnato un gol in più dei Satanelli finora: quattro. Tre sconfitte di fila nelle prime tre di campionato sono costate il posto al primo mister. Con Capuano in panchina, invece, vittoria per 2-1 nel derby casalingo contro l’Andria e poi di nuovo coi piedi per terra dopo il 3-0 rimediato in casa del Gelbison. Unica nota positiva quella di Michele Guida, attaccante classe 1998 nella passata stagione al Vastogirardi in Serie D, autore finora di tutte e quattro le reti messe a segno dai tarantini (di cui una su calcio di rigore).

Il Foggia si presenta allo Iacovone frastornato (ma non troppo data la convivialità pubblicizzata a mezzo social a poche ore dall’addio a Boscaglia) e con Antonio Gentile in panchina. Esordio assoluto da trainer per l’ex centrocampista classe 1993, che ha compiuto 29 anni martedì, e che ha indossato la casacca rossonera in Serie D nella seconda parte della stagione 2012/2013. Di fatto il più giovane allenatore del Foggia nella storia di tutti i tempi. Lo sarà per 90 minuti in attesa che patron Canonico decida a chi affidare le sorti del Foggia per il prosieguo della stagione. All’ex promessa delle giovanili del Manfredonia, del Torino e del Sassuolo, tuttavia, non si può che fare un grande in bocca al lupo. E coltivare la speranza che, chissà, riesca a stupire.

Arbitro dell'incontro sarà Paride Tremolada di Monza. Calcio d'inizio alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa del Taranto. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

TARANTO – Allenatore: Nello Di Costanzo

PORTIERI

63 - Giorgio Caputo (Proveniente dal Virtus Matino – 2005) (3/-7)

1 - Andrea Loliva (Confermato – 2000) (1/-2)

12 - Antonino Russo (Proveniente dalla Salernitana – 2000) (1/-1 nella Primavera)

26 - Gianmarco Vannucchi (Proveniente dal Padova – 1995) (3/-1)



DIFENSORI

4 - Matias Antonini (Proveniente dal Ravenna – 1998) (36/6)

18 - Vincent De Maria (Confermato – 1999) (26/0)

24 - Nicolò Evangelisti (Proveniente dall’Empoli – 2003) (25/0 nella Primavera)

3 - Antonio Ferrara (Confermato – 1999) (29/1)

17 - Antonio Granata (Confermato – 2000) (15/0)

6 - Marco Manetta (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1991) (18/1)

33 - Edoardo Vona (Proveniente dall’Imolese – 1996) (28/0)



CENTROCAMPISTI

54 - Nunzio Brandi (Proveniente dalla Lucchese – 2001) (16/0)

78 - Daniele Camorani (Proveniente dal Matese – 2003) (0/0)

8 - Aboubacar Diaby (Confermato – 2000) (4/1)

10 - Valerio Labriola (Confermato – 2001) (31/0)

20 – Giovanni Maiorino (Cresciuto nella società – 2003) (0/0)

72 - Gianluca Mastromonaco (Confermato – 2000) (27/0)

21 - Leonardo Mazza (Proveniente dalla Ternana – 2000) (3/0 nella Primavera)

5 - Alessandro Provenzano (Proveniente dal Catania – 1991) (30/0)

96 - Antonio Romano (Proveniente dall’Imolese – 1996) (13/2 + 21/1 nella Pistoiese)

Chapi Romano (Proveniente dall’Estrella Amadora – 1998) (30/1)



ATTACCANTI

11 - Michele Guida (Proveniente dal Vastogirardi – 1998) (33/19)

9 - Saveriano Infantino (Proveniente dalla Carrarese – 1986) (16/0)

99 - Giuseppe La Monica (Proveniente dal Real Aversa – 2001) (32/14)

19 - Matteo Panattoni (Proveniente dal Pisa – 2002) (21/17 nella Primavera)

Filip Raicevic (Proveniente dal Piacenza – 1993) (19/1)

25 - Kevin Sakoa (Proveniente dall’Amiens – 2003) (1/0)

81 - Christian Tommasini (Proveniente dalla Paganese – 1998) (16/7 + 12/1 nel Fiorenzuola)





FUORI LISTA

22 - Alessio Martorel (P) (Proveniente dal Bisceglie – 2000 (38/-47)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Clemente Crisci (C) (Proveniente dal Bisceglie e poi svincolato – 2002) (0/0)

Stefano D’Egidio (A) (Proveniente dal Castelnuovo Vomano e poi svincolato – 1996) (3/0)

Mario Pacilli (A) (Confermato e poi svincolato – 1987) (0/0)