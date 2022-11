Foggia a Monopoli contro la "capolista" del resto del girone C

Dopo 6 risultati utili di fila tra campionato e Coppa Italia di Serie C, il Foggia di mister Fabio Gallo è chiamato ad affrontare una sfida non facile in quel di Monopoli, in un derby che non vedrà peraltro la presenza dei supporters rossoneri dopo quanto accaduto allo Zac e in attesa di non improbabili “mazzate” che arriveranno dopo una attenta valutazione dei fatti accaduti contro l’Avellino.

Sfida non facile quella del “Veneziani” poiché i biancoverdi rappresentano la “capolista” della restante parte del girone C assieme al Latina. Catanzaro, Pescara e Crotone, ormai, hanno fatto il vuoto e stanno disputando una sorta di campionato a parte per aggiudicarsi il primato assoluto in classifica. Il Monopoli, infatti, ha ben dieci punti in meno della terza, il Crotone. Cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte per un totale di 15 gol fatti e due in meno subiti i numeri finora messi insieme dai baresi. Cannonieri della squadra sono gli attaccanti Montini e Starita con tre centri ciascuno. Due a testa per il difensore Falbo e per i centrocampisti De Risio e Piccinni. Un gol per il difensore Fornasier e per gli attaccanti Fella e Simieri.

I monopolitani, ormai radicatisi in Serie C, si sono affidati a Giuseppe Pancaro che ha sostituito Laterza in panchina e hanno sostanzialmente confermato la sola linea mediana rispetto alla passata stagione: capitan Piccinni, Bussaglia, Vassallo e l'ex rossonero Viteritti, assieme ai difensori Bizzotto e Fornasier con bomber Starita in attacco, sono gli elementi attorno ai quali è stata costruita la nuova rosa. Tra i pali è arrivato l’ex Catanzaro Nocchi per sostituire l’infortunato Vettorel, arrivato in estate dalla Carrarese. La difesa ha visto l’arrivo dell’esperto Drudi dal Pescara e il ritorno dell’ex Catania, Pinto. A centrocampo tris di volti nuovi composto da De Risio dal Pescara, Rolando dalla Pro Vercelli e Piarulli dal Bitonto. Ma è certamente l’attacco il settore dove ci sono state più novità e non di poco conto: Simeri dal Bari, Fella dal Palermo, Manzari dal Frosinone e il ritorno di Montini dal Widzew Lodz, rappresentano soluzioni e partner interessanti da affiancare a Starita.

Arbitro dell’incontro sarà Luca Angelucci di Foligno. Calcio d’inizio alle 14:30

Di seguito l’attuale rosa del Monopoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

MONOPOLI – Allenatore: Giuseppe Laterza poi Giuseppe Pancaro

PORTIERI

1 - Lorenzo Avogadri (Proveniente dalla Paganese – 2001) (1/-4 + 0/-0 nel Giana Erminio)

71 – Timothy Nocchi (Proveniente dal Catanzaro – 1990) (5/-7)

22 - Thomas Vettorel (Proveniente dalla Carrarese – 2000) (34/-46)



DIFENSORI

4 - Nicola Bizzotto (Confermato – 1990) (33/1)

18 - Mirko Drudi (Proveniente dal Pescara – 1987) (25/2)

26 - Ivan De Santis (Proveniente dalla Paganese – 1997) (15/0 + 0/0 nel Monopoli)

3 - Luca Falbo (Proveniente dalla Lazio – 2000) (0/0)

6 - Michele Fornasier (Confermato – 1993) (11/0)

2 - Giovanni Pinto (Proveniente dal Catania – 1991) (*/*)

17 - Vito Radicchio (Proveniente dal Bitonto – 2002) (12/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Andrea Bussaglia (Confermato – 1997) (34/0)

19 - Carlo De Risio (Proveniente dal Pescara – 1991) (14/0 + 1/0 nel Bari)

27 - Zaccaria Hamlili (Confermato – 1991) (16/0)

44 - Savio Piarulli (Proveniente dal Bitonto – 2001) (24/3)

8 - Marco Piccinni (Confermato – 1987) (29/2)

10 - Mattia Rolando (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1992) (31/3)

25 - Francesco Vassallo (Confermato – 1993) (34/0)

77 - Orlando Viteritti (Confermato – 1994) (27/0)



ATTACCANTI

39 - Matteo Ahmetaj (Proveniente dal Vastogirardi – 2002) (8/1)

20 - Niccolò Corti (Proveniente dal Giana Erminio – 2001) (27/0)

23 - Giuseppe Fella (Proveniente dal Palermo – 1993) (0/0 + 27/4 nel 2021/2022)

28 - Giacomo Manzari (Proveniente dal Frosinone – 2000) (12/0)

11 - Mattia Montini (Proveniente dal Wizdew Lodz – 1992) (10/2)

9 - Simone Simeri (Proveniente dal Bari – 1993) (27/3)

7 - Ernesto Starita (Confermato – 1996) (36/8)