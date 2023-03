Trasferta insidiosa a Messina per il Foggia di Delio Rossi

La travagliata stagione del Foggia volge al termine. Quattro giornate alla fine della regular season e quattro allenatori sono i numeri di attualità in casa rossonera. Toccherà a Delio Rossi, adesso, tirare la volata finale per cercare di piazzare i rossoneri almeno al quarto posto per poi giocarsi in posizione privilegiata i play-off. Il primo “scoglio” da aggirare è in programma domenica al “Franco Scoglio” di Messina contro i peloritani degli ex Fumagalli, Kragl, Balde e Iannone a caccia di punti salvezza. I siciliani sono a quota 36, un punto in meno, attualmente, rispetto alla zona franca occupata dalla Turris a 37 (vittoriosa 3-0 contro i giallorossi nell’ultimo turno). Una “mano”, in settimana, è arrivata dalla penalizzazione di due punti inflitta al Monterosi (vittorioso a Foggia nell’ultimo turno) per mancati versamenti Irpef. Una penalità che ha quindi eliminato ai laziali il pari merito con i messinesi.

Il Messina ha dovuto colmare il gap di una prima parte di stagione deficitaria per tirarsi fuori da una situazione ben più disastrosa di quella odierna. Fallimentare la gestione Auteri del 2022: tre vittorie, due pareggi e ben 15 sconfitte di cui addirittura 6 di fila prima dell’avvicendamento in panchina che ha indubbiamente dato una svolta al campionato dei peloritani. Con Ezio Raciti in panca sono arrivate sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, di cui due casalinghe. Il rendimento dei messinesi tra le mura amiche è di 6 vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte per 19 reti segnate e 18 subite. Il totale delle reti realizzate è 31, 46 quelle incassate.

La classifica marcatori del Messina vede l’ex Foggia Baldé in testa con sette gol. A seguire Catania, attaccante, con quattro reti; tre per i centrocampisti Marino e Oliver Kragl; due a testa per il difensore Berto, per i centrocampisti Fofana e Konate e per l’attaccante Iannone; una ciascuno per il difensore Trasciani, i centrocampisti Fiorani, Grillo, e Versienti e per gli attaccanti Curiale e Zuppel.

Il mercato di gennaio ha indubbiamente migliorato la qualità della rosa del Messina. Sono arrivati elementi di esperienza come Fumagalli tra i pali dalla Viterbese e Kragl a centrocampo dal Ried. Inoltre Ferrara in difesa dal Catania, Ortisi a centrocampo dal Casarano e il tandem d’attacco Perez dal Virtus Francavilla e Ragusa, che era svincolato (così come il difensore Baldé). Tra le partenze quella degli esperti difensori Camilleri, passato all’Imolese e Fazzi, un gol per lui, ceduto al Mantova.

All’andata vittoria di misura del Foggia allo Zac grazie alla rete messa a segno da Petermann.

Arbitro dell’incontro sarà Davide Di Marco di Ciampino. Calcio d’inizio alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa del Messina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 34esima giornata.

MESSINA – Allenatore: Gaetano Auteri poi Ezio Raciti

PORTIERI

1 - Riccardo Daga (Confermato – 2000) (10/-19)

30 – Ermanno Fumagalli (Proveniente dalla Viterbese – 1982) (14/-12 + 17/-28 nella Viterbese)

22 - Michal Lewandowski (Confermato – 1996) (10/-15/+1)



DIFENSORI

19 - Anthony Angileri (Confermato – 2001) (13/0)

3 – Helder Baldé (Inattivo – 1998) (6/0)

5 - Gabriele Berto (Confermato – 2003) (26/2)

16 – Christian Celesia (Proveniente dal Potenza – 2002) (10/0 + 4/0 nel Potenza)

18 – Michele Ferrara (Proveniente dal Catania – 1993) (13/0 + 6/0 nel Catania)

15 - Manuel Ferrini (Confermato – 1998) (16/0)

17 - Giuseppe Filì (Confermato – 2002) (11/0)

26 - Giuseppe Salvo (Proveniente dal Sestri Levante – 2003) (0/0 + 16/0 nel Sestri Levante)

23 - Daniele Trasciani (Confermato – 2000) (27/1)



CENTROCAMPISTI

28 - Marco Fiorani (Confermato – 2002) (31/1)

6 - Lamine Fofana (Confermato – 1998) (31/2)

7 - Paolo Grillo (Confermato– 1997) (20/1)

14 - Amara Konate (Confermato – 1999) (29/2)

69 – Oliver Kragl (Proveniente dal Ried – 1990) (11/3 + 5/0 nel Ried)

75 - Andrea Mallamo (Confermato – 2002) (24/0)

4 - Roberto Marino (Confermato – 1998) (33/3)

99 - Pasqualino Ortisi (Proveniente dal Casarano – 2002) (4/0 + 18/1 nel Casarano)

27 - Leandro Versienti (Confermato – 1996) (25/1)



ATTACCANTI

10 - Ibourahima Baldé (Confermato – 1999) (31/7)

20 - Lorenzo Catania (Confermato – 1999) (25/4)

11 - Davis Curiale (Confermato – 1987) (22/1)

8 - Carmine Iannone (Confermato – 2001) (22/2)

70 - Paolo Napoletano (Confermato – 2002) (14/0)

31 – Leonardo Perez (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1989) (12/0 + 9/1 nel Virtus Franavilla)

21 - Alessio Piazza (Confermato – 2002) (1/0)

90 – Antonino Ragusa (Intattivo – 1990) (9/0)

9 - Diego Zuppel (Confermato – 2002) (21/1)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

16 - Vincenzo Camilleri (D) (Confermato e poi ceduto all’Imolese – 1992) (9/0)

18 - Maks Celic (D) (Confermato e poi ceduto al Beroe – 1996) (0/0)

26 - Nicolò Fazzi (D) (Confermato e poi ceduto al Mantova – 1995) (12/1)

80 - Giuseppe D’Amore (C) (Confermato e poi ceduto al Paternò – 2004) (0/0)

39 – Maecky Ngombo (A) (Inattivo e poi svincolato – 1995) (3/0)