Il Cerignola non si sblocca: a Latina ofantini raggiunti ancora una volta nel finale

Ancora una volta nei minuti finali il Cerignola vede svanire la possibilità di una vittoria in trasferta. Stavolta, è il Latina a beffare gli ofantini in pienissimo recupero, vanificando la rimonta della squadra di Tisci, dopo il vantaggio iniziale di Ercolano. Al 95' è Mastroianni a negare il successo all'Audace, che così vede salire a cinque il numero di gare consecutive senza vittorie.

Una partita che è diventata emozionante soprattutto nella seconda frazione, dopo un primo tempo che ha visto entrambi gli estremi difensori praticamente inoperosi.

A stappare il match è Ercolano al 12', su una bella percussione di Crecco sul fronte mancino: il numero 2 nerazzurro è bravo a eludere il tentativo di chiusura in tackle di Tentardini e con una bella girata batte Barosi. La reazione dell'Audace arriva presto, e dopo un tentativo di Ruggiero interdetto dalla difesa, la squadra di Tisci trova il pari al 20': bella la percussione sulla sinistra di Tentardini che confeziona un cross al bacio che Vuthaj traduce in rete di testa, firmando la prima rete con la maglia dell'Audace.

Il gol ringalluzzisce gli ofantini che premono fino al 41' quando su un traversone di Tascone, Vuthaj viene affossatto in area. L'arbitro concede il penalty che Malcore realizza. A infrangere i sogni ci pensa però Mastroianni in pieno recupero: cross di D'Orazio da sinistra, inzuccata di Mastroianni che Barosi respinge ma non a sufficienza per impedire all'attaccante di ribadire in rete. Lo stesso Mastroianni si farà espellere al 52' per una manata a Gonnelli.

Il Cerignola raggiunge quota 38 punti, fermandosi in undicesima posizione a una lunghezza dalla zona playoff. Prossimo appuntamento, domenica 3 marzo al 'Monterisi' quando giungerà l'Avellino dell'ex Pazienza.