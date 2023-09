Verso Catania-Foggia: i precedenti tra le due squadre

Serie C Girone C

L'ultima volta, nella stagione 2021/2022, il Foggia si prese i tre punti a Catania grazie a Gallo e Ferrante che ribaltarono l'iniziale vantaggio di Russini. Ma fu una "vittoria di Pirro" perché tanto i dauni quanto chiunque fece punti contro gli etnei in quella stagione, li perse a causa della decisione della giustizia sportiva di estromettere i siciliani dal campionato a poche giornate dalla fine.

Dal Dopoguerra a oggi, a prevalere sono il segno X e una lunga sequela di gare terminate a reti inviolate tra Catania e Foggia. Ben tredici le circostanze in cui il risultato finale è stato di parità. Nei precedenti tra le due squadre, cinque vittorie per gli etnei e due per i rossoneri di cui una nel primo turno dei play-off edizione 2020/2021. Balde e Curcio portarono i rossoneri sul doppio vantaggio, Maldonado accorciò le distanze per i rossazzurri, ancora Balde firmò il gol del 3-1 finale. In campionato, invece, il Catania si impose di misura grazie alle reti di Dall’Oglio dell’ex Antonio Piccolo, intermezzate dal momentaneo pareggio di Dell’Agnello.

Catania e Foggia si sono affrontate tre volte in Serie A. Nel 64/65 fu Danova a regalare i due punti agli etnei. Risultato “a occhiali” nella stagione successiva. Mentre nel 70/71 furono Schiffiliti e Volpato a firmare la vittoria siciliana.

In Serie B, Catania e Foggia sono state storicamente affette da “mal di gol” in larga parte delle contese in cui si sono fronteggiate. Nessuna rete messa a segno in ben sette sfide di fila in “cadetteria” edizioni 67/68, 68/69, 69/70, 71/72, 72/73 e 75/76 e 80/81. Solo nell’81/82 il tabellino dei marcatori torna a recare dei nomi: quelli di Cantarutti e Crialesi (che poi avrebbe giocato nel Foggia 85/86, ndr) nella vittoria contro i foggiani, a segno con Bordon allo scadere. Nella stagione successiva, ancora Angelo Crialesi e Barozzi consegnarono la vittoria ai rossazzurri contro i rossoneri, ancora a segno con Bordon, stavolta su rigore, a dieci minuti dalla fine.

In Serie C, catanesi e foggiani si sono incrociati in 6 circostanze. Solito “mal di gol” e soliti zero a zero nelle stagioni 80/81, 87/88, 88/89 e 2015/2016. Nel 2016/2017 fu una autorete di Drausio a consegnare i tre punti ai dauni. Uno pari, invece, nel 48/49.

Il Catania ha però battuto quattro volte su quattro il Foggia prima della Seconda Guerra Mondiale. Una volta in Serie B nel 35/36 con il risultato di 5-1 (rete foggiana di Torti per il momentaneo 1-0, ndr). Tre volte in Serie C nelle stagioni 37/38, 40/41 e 41/42 con i risultati di 1-0, 5-0 e 2-0.